Dolinková chce dohodnúť čo najlepší rozpočet pre sanáciu zdravotníctva

Bratislava 3. novembra (TASR) - Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) chce v rámci plánovania rozpočtu na rok 2024 dohodnúť čo najlepší rozpočet pre sanáciu zdravotníctva. Uviedla to po piatkovej návšteve Univerzitnej nemocnice v Bratislave (UNB).



"Prvé, čo budeme robiť po schválení programového vyhlásenia vlády, je riešiť rozpočet na rok 2024. V rámci neho bude mojou úlohou vyrokovať čo najlepší rozpočet, aby sme sanovali problémy, ktoré nás trápia v rámci aj financovania a podfinancovania zdravotníctva," povedala. Medzi jej prvé kroky bude patriť aj návšteva ministra školstva v súvislosti s nastavením kompetencií stredného zdravotníckeho personálu. "Aby sme sestry dostali čím skôr do našich nemocníc, ale aj ambulancií," dodala.



Riaditeľ UNB Alexander Mayer skonštatoval, že najväčšiu nemocnicu na Slovensku, ako aj ostatné nemocnice trápia hlavne problémy s financovaním a stabilizáciou zdravotníckeho personálu, najmä sestier. "Ocením akékoľvek zlepšenie stabilizácie sestier. Nemyslím si, že je to otázka peňazí, ale aj priestorov, vybavenia, medziľudských vzťahov," uviedol. Najviac sestier podľa neho chýba na najkomplikovanejších oddeleniach, kde sú starí alebo polymorbídni pacienti, ale aj na oddelení neonatológie. Nateraz je však podľa neho situácia v nemocnici stabilizovaná.



Ministerka potvrdila, že sa problémami chce zaoberať a diskutovať o nich aj v rámci stretnutí k optimalizácii siete nemocníc. Deklarovala, že chce navštíviť aj ďalšie nemocnice na Slovensku. Budúci týždeň plánuje spolu s predsedom Hlasu-SD Petrom Pellegrinim návštevu banskobystrickej nemocnice.