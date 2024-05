Dolinková: Evidujeme 47 úspešných žiadateľov o príspevok na ambulanciu

Bratislava 9. mája (TASR) - O finančný príspevok z plánu obnovy na vznik novej ambulancie zatiaľ prejavilo záujem 66 žiadateľov, pričom podmienky úspešne splnilo 47 z nich. "Z toho 34 je všeobecných lekárov pre dospelých a 13 je žiadostí pediatrov," uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) na štvrtkovej tlačovej konferencii.



Priblížila, že u 22 žiadostí už bola podpísaná zmluva a ďalšie sú v procese. "Dve z podaných žiadostí boli stiahnuté pred podpisom zmluvy," dodala. Ministerka zároveň vyzvala poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby sa do výzvy o príspevok na ambulanciu zapojili. Pripomenula, že žiadosti je potrebné poslať do konca júla.



Spolu s podpredsedom vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Petrom Kmecom (Hlas-SD) ubezpečili, že robia všetko pre to, aby Slovensko neprišlo o peniaze z plánu obnovy. "Chcem jednoznačne upokojiť verejnosť, že nehrozí žiadne zníženie alokácie z plánu obnovy," vyhlásil Kmec. V tejto súvislosti vyzval opozíciu, aby nestrašila verejnosť, že Slovensko o financie alebo ich časť príde. "Slovensko si plní podmienky, pokračuje v napĺňaní plánu obnovy a prechádzame do investičnej fázy, kde toto strašenie je dôsledkom toho, že potom nám odskakujú jednotliví žiadatelia," dodal.



Výzva na podporu vzniku ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých a pediatrov je otvorená do 31. júla alebo do vyčerpania alokovaných zdrojov. Žiadatelia sa môžu uchádzať o príspevok až do výšky 80.000 eur. Celkovo je na výzvu vyčlenených vyše deväť miliónov eur. Komplexné informácie sú zverejnené na stránke www.novaambulancia.sk.