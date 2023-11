Dolinková: Liečbou v stacionároch možno predchádzať hospitalizáciám

Bratislava 12. novembra (TASR) - Liečbou pacientov v denných stacionároch možno účinnejšie predchádzať hospitalizáciám. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) to uviedla v piatok (10. 11.) po návšteve stacionáru pre deti s poruchami príjmu potravy (PPP) na klinike detskej psychiatrie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) a Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave.



"Jednou z tém, ktorým sa musíme intenzívne venovať, je práve starostlivosť o duševné zdravie. Už dnes investujeme veľa energie do skvalitnenia, modernizácie a rozšírenia starostlivosti o duševné zdravie. Z plánu obnovy a odolnosti je pripravených 6,5 milióna eur na rozšírenie siete stacionárov s psychosociálnou rehabilitáciou pre deti a dospelých. Vďaka stacionárom, akým je aj tento, totiž dokážeme účinnejšie predchádzať hospitalizáciám," skonštatovala.



Denný stacionár pre pacientov s poruchami príjmu potravy vybudovali v októbri 2022. Liečba v ňom sa javí podľa lekárov ako efektívnejšia, komplexnejšia a individuálnejšia. "Podľa predbežných zistení sa ukazuje, že pacienti navštevujúci denný stacionár v porovnaní s liečbou v ambulancii obvykle dosahujú úpravu hmotnosti a výsledky v liečbe rýchlejšie," podotkla prednostka kliniky detskej psychiatrie Jana Trebatická. Liečbu v dennom stacionári deti podľa jej slov zvládajú lepšie, ako napríklad hospitalizáciu na lôžkovom oddelení. "Môžu tráviť časť dňa so svojimi blízkymi," vysvetlila. Podporné je podľa nej aj skupinové zdieľanie medzi rovesníkmi a spoločné stravovanie v peknom a pokojnom prostredí.



Pre širšie využitie terapeutických aktivít sú prínosom aj úpravy v exteriéri. "Dobudovanie nových prvkov v exteriéri a nový záhradný nábytok umožnia pacientom nielen pobyt na čerstvom vzduchu, ale aj širšie využitie terapeutických aktivít v príjemnom prostredí parku priamo v areáli nemocnice," uviedol riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň. Lekári úpravy vnímajú ako prínos pre širšiu možnosť ergoterapeutických a arteterapeutických aktivít, nácviku mindfulness techník.



Liečbu v dennom stacionári absolvovalo a ukončilo 15 pacientov. Ďalšie deti sa v ňom v súčasnosti liečia. Stacionár má podľa primára kliniky detskej psychiatrie Jána Šubu zásadný význam v rámci komplexnej psychiatrickej liečby pre pacientov z Bratislavy a blízkeho okolia. "Obdobnú zdravotnú starostlivosť potrebujú pacienti na celom Slovensku. Bolo by prínosné, aby psychiatrické stacionáre pre detských pacientov vznikli aj v iných mestách v oboch ďalších regiónoch Slovenska," dodal.