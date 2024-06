Dolinková: O interrupčnej tabletke má koaličná rada diskutovať po lete

Bratislava 29. júna (TASR) - Otázku zavedenia medikamentóznej formy interrupcie by mala riešiť koaličná rada po letných prázdninách. Uviedla to ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) počas hodiny otázok v pléne Národnej rady (NR) SR v uplynulom týždni. Pripomenula, že odborníci podporujú zavedenie tzv. interrupčnej tabletky a jej podávanie výlučne v zdravotníckom zariadení do siedmeho týždňa tehotenstva.



Dolinková pred poslancami uviedla, že každá úprava, ktorá sa týka etických aspektov, sa prerokúva na koaličnej rade. "Bolo mi prisľúbené, že po letných prázdninách by mala byť koaličná rada k takýmto etickým otázkam, takže verím, že na jeseň by sme sa k tomu mohli dopracovať," uviedla k téme interrupčnej tabletky.



Rezort zdravotníctva pristupuje podľa nej k týmto otázkam s rešpektom. "Po prerokovaní na koaličnej rade následne spustíme aj proces, tak ako som opakovane deklarovala," povedala.



Otázku používania medikamentóznej formy interrupcie podľa Dolinkovej detailne prerokovala odborná obec, ktorá ju podporila a zhodla sa na tom, že jej vykonanie, teda podanie lieku, má v podmienkach SR prebiehať výlučne v zdravotníckom zariadení pod medicínskym dohľadom a len v prípadoch do siedmeho týždňa tehotenstva.