Dolinková odkázala opozičným politikom, že zúfalo klamú

Bratislava 11. apríla (TASR) - Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) odkázala opozičným politikom, že zúfalo klamú. Reagovala tak na štvrtkovú tlačovú konferenciu hnutia Slovensko, ktoré ju skritizovalo za kroky vo funkcii a avizovalo podanie návrhu na jej odvolanie. TASR jej stanovisko poskytol komunikačný odbor rezortu.



"Musím reagovať na viaceré lži, ktoré dnes zazneli na tlačovej konferencii tých, ktorí boli zodpovední za stav zdravotníctva predchádzajúce tri roky a nikam ho neposunuli. Naopak, prevzala som rezort v totálne rozvrátenom stave. Zo sľubov dnes vidíme prázdne reči a opäť klamstvá," povedala ministerka s tým, že zúfalí politici zúfalo klamú. Zároveň deklarovala, že jej skutočne záleží na funkčnom zdravotníctve a dostupnej starostlivosti.



Podotkla, že rozpočet pre zdravotníctvo na tento rok sa zvýšil o 791 miliónov eur, nie o 1,2 miliardy ako tvrdí hnutie. Odmieta aj kritiku, že odložila maximálne čakacie lehoty na operácie v nemocniciach. "Keby sme od 1. januára išli podľa pripravenej reformy, nefungovalo by nič a systém by skolaboval. My sme za tri mesiace urobili takmer všetko a od 1. januára 2025 ich spustíme," vysvetlila.



Nesúhlasí ani s kritikou, týkajúcou sa zvýhodňovania súkromných nemocníc v rámci reformy. Rezort chce podľa jej slov znižovať čakacie lehoty vo všetkých regiónoch. "Podmienky pre čerpanie prostriedkov sa zmenili ako pre súkromné, tak aj štátne nemocnice," dodala.



Ministerka odmieta tvrdenie, že by vláda "hodila Nemocnicu Rázsochy cez palubu". Podotkla, že práve bývalé vlády môžu za to, že nová univerzitná nemocnica v Bratislave nebude postavená z európskych peňazí. Za klamstvo tiež označila vyjadrenia hnutia k hroziacim poplatkom v ambulanciách. "Skutočná pravda je taká, že rozdelenie peňazí z rozpočtu v zmysle programovej vyhlášky zaviedla Hegerovo-Matovičova vláda," dodala.



Hnutie Slovensko chce podať návrh na odvolanie ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD). Tvrdí, že počas svojho pôsobenia neurobila nič pre pacientov a robí len kroky v prospech súkromnej investičnej skupiny Penta.