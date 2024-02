Dolinková odvolala riaditeľa národného ústavu vo Vyšných Hágoch

Vyšné Hágy 1. februára (TASR) - Ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková (Hlas-SD) odvolala z funkcie riaditeľa Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch Jozefa Poráča. Od štvrtka ho vo funkcii nahradil Slavko Rodák. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotníctva SR na webovej stránke s tým, že post bude zastávať do riadneho výberového konania, najviac však šesť mesiacov. Dôvody odvolania ministerstvo neuviedlo.



Rodák je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Riaditeľom tatranského ústavu už bol, a to od júna 2022 do februára 2023. V zdravotníctve sa pohybuje od roku 2009. "Pôsobil napríklad v Nemocnici Poprad, kde bol v rokoch 2011 až 2015 aj členom predstavenstva. V období rokov 2018 až 2022 bol riaditeľom a členom predstavenstva Nemocnice Svidník," dodal rezort.