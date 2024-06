Dolinková posilní pracovnú skupinu, ktorá vyhodnocuje dokumenty WHO

Bratislava 11. júna (TASR) - Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) posilní súčasnú medzirezortnú pracovnú skupinu, ktorá bola zriadená po prijatí pôvodných medzinárodných zdravotníckych predpisov, o odborníkov naprieč rezortmi a zainteresovanými skupinami. Jej úlohou bude vyhodnotiť aktualizované dokumenty, ktoré pripravila WHO. Uviedla to v reakcii na kritiku, že SR sa na júnovom stretnutí členských krajín WHO v Ženeve verbálne disasociovala, teda dištancovala od prijatia balíka revidovaných článkov Medzinárodných zdravotných predpisov. Informoval o tom komunikačný odbor ministerstva zdravotníctva.



Dolinková podľa svojich slov pozorne vníma vnútropolitickú aj odbornú diskusiu, ktorú tento postoj vyvolal. Tento úzko odborný problém musia podľa nej zanalyzovať a posúdiť odborníci. "Posilním a rozšírim súčasnú, vládou schválenú medzirezortnú pracovnú skupinu, ktorá bola zriadená po prijatí pôvodných a stále platných medzinárodných zdravotníckych predpisov, o odborníkov naprieč rezortmi a zainteresovanými skupinami. Jej úlohou bude v najbližšom období detailne a odborne vyhodnotiť aktualizované dokumenty, ktoré pripravila WHO a následne jej zistenia budem prezentovať na rokovaní vlády," uviedla Dolinková.



Ministerka zdôraznila, že si uvedomuje negatívnu skúsenosť, ktorú má SR s bojom proti ochoreniu COVID-19. Dodala, že treba racionálne posudzovať medzinárodné postupy a podnety, ktoré prichádzajú z vonka. "Musíme opatrne a prezieravo pristupovať k novým výzvam, aby sme boli schopní čeliť prípadným zdravotným rizikám v budúcnosti," uviedla. Dolinková považuje za kľúčové, aby Slovensko svoje členstvo vo WHO vnímalo v kontexte všetkých svojich práv a povinností.



Slovenská republika sa na júnovom stretnutí členských krajín Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v Ženeve verbálne disasociovala, teda dištancovala od prijatia balíka revidovaných článkov Medzinárodných zdravotných predpisov (IHR). Opozícia chce preto iniciovať mimoriadne zasadnutie parlamentného výboru pre zdravotníctvo. Dištanc SR od prijatia predpisov považuje za medzinárodnú hanbu aj ohrozenie zdravia občanov SR. Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár na postoji trvá. Nové predpisy podľa neho uprednostňujú záujmy farmaceutického priemyslu. Dištancovanie odôvodnil nedovolenými zásahmi do zvrchovanosti suverénnych členských štátov. Namietal aj neprimerané zásahy do ľudských práv a základných slobôd. Viaceré ustanovenia sú podľa neho tiež neurčité a poskytujú značný priestor pre subjektívne posudzovanie. Postoj SR kritizujú aj lekárnici, aj ambulantní poskytovatelia.