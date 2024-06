Dolinková pripúšťa transformáciu nemocníc na akciovky

Bratislava 5. júna (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) a financií (MF) SR rokujú o návrhoch opatrení na minimalizovanie zadlžovania štátnych nemocníc. Uviedla to šéfka rezortu zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) pred stredajším rokovaním vlády. Pripustila, že možným scenárom bude aj transformácia nemocníc na akciové spoločnosti, no nie v blízkom čase.



"Aj toto je v hre, ale nie určite v nejakom blízkom časovom horizonte. (...) Aby sme mohli transformovať nemocnice na akciové spoločnosti, tak musíme mať funkčný systém DRG a teda ten zatiaľ nemáme pri všetkých zdravotných výkonov, pretože inak by nemala žiadna transformácia zmysel," poznamenala.



Dolinková zároveň ozrejmila, že ministerstvo zdravotníctva v otázke systémových opatrení proti zadlžovaniu nemocníc úzko kooperuje s rezortom financií. "Presne teraz prebiehajú medzirezortné rokovania na úrovni MZ SR, MF SR, na úrovni štátnych tajomníkov, generálnych tajomníkov služobného úradu, a keď prídeme k nejakému záveru, tak ten materiál určite pôjde na vládu," dodala.