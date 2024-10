Dolinková sa cítila ako požiarnik, Dvořák ju vnímal ako podpaľača

Bratislava 4. októbra (TASR) - Zuzana Dolinková (Hlas-SD) sa skôr ako ministerka zdravotníctva cítila ako požiarnik. Tvrdí, že neustále musela hasiť nejaké "problémy", ktoré jej zanechali predošlé vedenia rezortu. Uviedla to na piatkovej tlačovej konferencii, kde avizovala podanie svojej demisie.



"Bola som veľmi zhrozená tým, čo som tu na ministerstve zdravotníctva našla. (...) Môžem nadľahčene povedať, že skôr ako ministerka zdravotníctva som si pripadala ako požiarnik, ktorý každý deň v niektorom kúte rezortu hasí požiar," skonštatovala.



Opozičný poslanec Oskar Dvořák (PS) to vníma inak. Tituloval ju nie požiarnikom, ale podpaľačom. "Ja by som jej úlohu za posledné mesiace definoval ako podpaľača, ktorý prikladá polienka do horiaceho ohňa," povedal. Vyčítal jej viaceré kroky.