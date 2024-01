Dolinková: Zdravotná starostlivosť v Prešovskom kraji nebude ohrozená

Prešov 6. januára (TASR) - Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Prešovskom kraji nebude ohrozené. V súvislosti s medializovanými informáciami o exekúcii Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove to na sociálnej sieti uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD). Zadlženosť štátnych nemocníc je dlhodobým problémom, ktorý je podľa vlastných slov pripravená riešiť.



"Chcem všetkých uistiť, že nedovolíme, aby bolo ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti ľudí v Prešovskom kraji. Uvedomujem si s plnou vážnosťou tento problém a mám riešenie, ktoré presadím," tvrdí. Ako ďalej uviedla, diskutovala s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD), predsedom strany Hlas-SD a parlamentu Petrom Pellegrini i na úrovni vlády. Okrem toho chystajú aj výjazdové rokovanie vlády do Prešova.



Na exekúciu prešovskej nemocnice upozornil Denník N. Ako TASR potvrdila jej manažérka Martina Pavliková, dôvodom je peňažný dlh voči dodávateľom. Aktuálny dlh FNsP po lehote splatnosti je viac ako 76 miliónov eur, kumuloval sa dlhodobo.



Nemocnica v súvislosti s exekúciou podala voči rozhodnutiu dovolanie na Najvyšší súd SR s návrhom na odklad vykonateľnosti. "O dovolaní ani o odklade vykonateľnosti rozhodnutia doposiaľ nebolo rozhodnuté. V tejto chvíli sa snažíme, aby sa tento právny spor nijakým spôsobom nedotkol poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov," doplnila Pavliková.



Ako tvrdí, sama nemocnica sa zo systémových dôvodov s dlhmi nevie vysporiadať, keďže platby zdravotných poisťovní neodzrkadľujú reálnu hodnotu výkonu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a spotrebu, ktorá sa na ňu vynaloží. "Napriek tomu, že bola v predchádzajúcom období oddlžená, nie všetci veritelia sa do oddlženia prihlásili. Teda dlhy nemocnici stále ostali," vysvetlila.



Podľa FNsP ani ostatné nemocnice nezvládnu splácanie dlhov bez systémovej zmeny vo financovaní zdravotnej starostlivosti zásahom štátu. "Samozrejmosťou je, že máme snahu túto stratu znižovať," dodala Pavliková.