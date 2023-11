Dolinková:Vláda by sa čoskoro mala zaoberať návrhom k reforme nemocníc

Bratislava 8. novembra (TASR) - Vláda by sa na najbližšom rokovaní mala zaoberať novelou zákona, ktorá zabezpečí plynulé pokračovanie optimalizácie nemocníc, ale za plného rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo všetkých nemocniciach na prechodné obdobie. Avizovala to ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) po stretnutí s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) na pôde rezortu. Požiadala ho, aby šiel návrh v skrátenom legislatívnom konaní.



"Ďakujem za pozitívny prístup, že v skrátenom legislatívnom konaní môžeme ešte tento rok prijať návrh takej legislatívy, ktorý nám bude zabezpečovať plynulé pokračovanie optimalizácie siete nemocníc ako jedného z míľnikov plánu obnovy a odolnosti, ale zároveň za plného rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti na prechodné obdobie vo všetkých nemocniciach naprieč Slovenskom. Aby sa nám nestávali také kritické situácie, že pre odchod lekárov sa nám zo dňa na deň zatvárajú jednotlivé oddelenia," povedala ministerka.



Fico dodal, že je pripravený pomôcť jej s akýmikoľvek zmenami, ktoré bude potrebné riešiť v skrátenom legislatívnom konaní. Na stretnutí zároveň podľa jeho slov požiadal Dolinkovú, aby mala pri svojej práci dostatok trpezlivosti na kvalitný sociálny dialóg s predstaviteľmi zdravotníckej a lekárskej obce. Vyjadril tiež spokojnosť s časťou programového vyhlásenia vlády, ktorú pripravila. "Zároveň sme sa zaviazali k zlepšovaniu podmienok, pokiaľ ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ako aj pracovných podmienok všetkých lekárov a zdravotníckych pracovníkov," dodala ministerka.



Expert na zdravotníctvo hnutia Progresívne Slovensko (PS) Oskar Dvořák ocenil, že premiér aj ministerka prejavili vôľu pokračovať v reforme nemocníc a avizovali potrebu prijatia novely ešte tento rok. Ocenil tiež, že spomenuli potrebu riešenia nedostatku personálu. "Čo však predseda vlády ani ministerka nespomenuli a čo je zásadné pre slovenské zdravotníctvo, je napríklad ambulantná reforma a najmä aj výstavba nemocníc," dodal s tým, že PS bude pozorne sledovať, s čím vláda príde v programovom vyhlásení.



Združenie miest a obcí Slovenska i Asociácia nemocníc Slovenska žiadajú oddialenie optimalizácie siete nemocníc. Dolinková avizovala, že bude so zástupcami samospráv, miest, obcí aj nemocníc rokovať o téme začiatkom tohto týždňa. "Nemôžeme spustiť takú optimalizáciu siete nemocníc, keď by bola ohrozená bezpečnosť a dostupnosť cesty pacienta do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia naprieč Slovenskom," podotkla.