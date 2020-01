Dolnokubínska nemocnica má zrekonštruované detské oddelenie

Dolný Kubín 6. januára (TASR) - Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Ladislava Nádaši Jégého v Dolnom Kubíne zrekonštruovala detské oddelenie. Stavebnými úpravami a výmenou zariadenia sleduje zlepšenie komfortu pre malých pacientov, ich sprievod, ako i personál. Úpravou prešla i tamojšia jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS), kde nemocnica zmodernizovala aj zariadenie.



"V poslednom polroku sme realizovali výmenu podlahy v rámci celého detského oddelenia, zrekonštruovali sme nielen priestory detskej JIS, ale aj samotné zariadenie. Vymenili sme nábytok vo vyšetrovniach. Bola to relatívne komplexná prestavba detského oddelenia," načrtla Beáta Dudášiková, primárka detského oddelenia dolnooravskej nemocnice.



JIS podľa nej prešla kompletnou rekonštrukciou samotného priestoru plus modernizáciou zariadenia, vybavená je najmodernejším monitorovacím systémom vitálnych parametrov pre deti. Nemocnica má zakúpené i nové intezivistické lôžka pre väčšie deti aj deti predškolského veku. "Sme jedno z najväčších pediatrických oddelení tohto regiónu, ročne liečime až 2500 pacientov. Naším cieľom je nielen pracovať na vysokej odbornej úrovni, ale aj zútulňovať prostredie, kde pacientov liečime," skonštatovala primárka.



Rekonštrukciu nemocnica financovala z vlastných zdrojov, financií Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), ako aj príspevkov od darcov, ktorí na tento účel darovali sumu 34.000 eur. V pláne má i renováciu sociálnych zariadení na oddelení.



Celková výška investície na rekonštrukciu a modernizáciu priestorov vrátane podlahových krytín predstavovala 100.000 eur, 60 percent z tejto sumy bolo zo zdrojov ŽSK, 40 percent od darcov, ktorí prispievajú a podporujú túto nemocnicu, vyčíslila riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková.



"ŽSK sa svojou mierou významne podieľa na tom, aby svoje zdravotnícke zariadenia zveľaďoval. Modernizuje ich a rekonštruuje, zvyšuje kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov daného regiónu. V tomto prípade okolia Dolného Kubína a v oravskom regióne," skonštatovala Pekarčíková.



"V prvom rade nám takáto rekonštrukcia prináša skvalitnenie pracovných podmienok pre personál nemocnice, ale aj zlepšenie prostredia pre samotných pacientov. Je to o to dôležitejšie, že ide o detských pacientov a ich rodičov," dodal primátor Dolného Kubína Ján Prílepok.