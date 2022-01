Domáca izolácia pozitívnej osoby sa skráti na päť dní

Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA

Bratislava 24. januára (TASR) - Domáca izolácia pozitívnej osoby na nový koronavírus sa skráti na päť dní. Týkať sa to bude všetkých pozitívnych bez ohľadu na očkovanie či prekonanie ochorenia. Skrátenie sa týka aj karantény po úzkom kontakte s pozitívnym. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ), ktorá nadobúda účinnosť od utorka (25. 1.).Izolácia bude po novom trvať päť dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u pozitívneho nevyskytli príznaky. "" spresnil šéf Inštitútu zdravotných analýz (IZA) Matej Mišík. Nasledujúcich päť dní musí táto osoba nosiť na verejnosti respirátor bez výdychového ventilu. Deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško.V prípade karantény, teda ak sa osoba dostane do úzkeho kontaktu s pozitívnym človekom, zavádza vyhláška dva režimy. Pre neočkovaných a očkovaných bez posilňujúcej tretej dávky, ktorí sú viac ako deväť mesiacov od zaočkovania, bude platiť povinná päťdňová karanténa. Vykonanie PCR testu na piaty deň už nebude potrebné pri každom úzkom kontakte. O vykonaní testu na ochorenie COVID-19 najskôr na piaty deň po úzkom kontakte rozhodne ošetrujúci lekár.Ak sa nevyskytnú príznaky, ďalších päť dní musí osoba po kontakte s pozitívnym nosiť na verejnosti respirátor, deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško. "" zdôraznila infektologička a členka konzília odborníkov Alena Koščálová. Ak sa počas karantény vyskytnú príznaky ochorenia, o ďalšom postupe rozhodne všeobecný lekár.Ak sa do úzkeho kontaktu dostane plne očkovaní s posilňujúcou dávkou, plne očkovaní do deviatich mesiacov od zaočkovania alebo osoba po prekonaní ochorenia COVID-19 pred menej ako 180 dňami, nebude sa na ňu vzťahovať povinná karanténa. Podmienkou je, aby nemala príznaky a nasledujúcich sedem dní musí na verejnosti nosiť respirátor. Všeobecný lekár však bude môcť o karanténe rozhodnúť, ak napríklad ide o úzky kontakt s osobou v spoločnej domácnosti." uvádza vyhláška. ÚVZ pripomína, že medzi najčastejšie klinické príznaky patria zvýšená telesná teplota nad 37 stupňov Celzia, kašeľ, nočné potenie, únava, bolesti hrdla, bolesti hlavy, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu, črevné a zažívacie problémy a pocit upchatého nosa.Za pozitívneho bude po novom človek považovaný aj po vykonaní domáceho antigénového testu, ktorý však musí posúdiť jeho všeobecný lekár. "" zdôraznila vyhláška.Fungovanie osôb v osobitnom režime, ako sú zdravotníci či pracovníci sociálnych služieb, sa nemení. Podľa vyhlášky môžu počas pandémie pracovať aj pozitívni pracovníci bez klinických príznakov. Je to však možné iba v prípade nedostatku týchto pracovníkov, ak je potrebné podať neodkladnú zdravotnú alebo sociálnu starostlivosť a nie je možné zabezpečiť iného pracovníka ani z okolitých zariadení." dodal ÚVZ.