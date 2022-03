Domáce potraviny, ktoré si môžete pripraviť úplne sami

Foto: Pixabay.com

Bratislava 16. marca (OTS) - Hoci je výber potravín v obchodoch bohatý, nie vždy nás presvedčia o svojich kvalitách. Často majú i základné potraviny vo svojom zložení zastúpenie farbív, konzervantov a zvýrazňovačov chuti. Ničím z toho nemusíte svoje telo “zásobovať”. Objavte čaro domácej prípravy základných potravín a doprajte sebe aj svojim blízkym intenzívnu chuť a kvalitu, nad ktorou budete mať plnú kontrolu.Nie je tomu tak dávno, čo Slovensko zachvátilo kváskovanie a príprava domáceho pečiva. Domáci chlieb, žemličky a rožky z kvásku sú totiž neporovnateľne chutnejšie. Ich zloženie neobsahuje žiadne prídavné látky, sú ľahko stráviteľné a prospešné pre tráviace procesy. K tomu všetkému budete potrebovať predovšetkým základný postup, ako založiť domáci kvalitný kvások , správnu múku (napríklad ražnú chlebovú), ošatku na kysnutie a chuť priučiť sa tradíciám generácií pred nami. Už po prvých voňavých a chrumkavých bochníkoch sa s radosťou pustíte do vypekania ďalších kváskových dobrôt.Kto by si doma špinil ruky od múky, keď sú v obchodoch plné regále rôznych druhov cestovín? Je to síce čiastočne pravda, avšak chuť čerstvých domácich cestovín žiadne z nich neprekonajú. Nie sú iba prílohou do počtu, strhnú na seba všetku pozornosť a bežnému jedlu dodajú nádych luxusu. Čo budete potrebovať na ich prípravu? Najlepší výsledok dosiahnete z domácich čerstvých vajec a pšeničnej alebo semolinovej múky , ktoré sú určené na výrobu cestovín. Cestoviny rezancového typu pripravíte ručne, rovnako tak aj domáce lasagne. Rýchlosť prípravy a rozmanité tvary zabezpečí praktický strojček na výrobu cestovín.Šunky už dávno nechutia tak, ako si pamätáme. Nie je žiadnym tajomstvom, že sa pri výrobe šuniek používa nadstavba v podobe múky, sóje a vody. Ich ružovú farbu a dlhú trvanlivosť zabezpečuje kontroverzná mäsiarska soľ, nehovoriac o tom, že aj tú najkvalitnejšiu kupovanú šunku môže znehodnotiť nízka hygienická úroveň chladiaceho pultu. Na domácu šunku budete pritom v základe potrebovať iba čerstvé mäso (bravčové, kuracie, morčacie), soľ, cukor (alebo med), trochu vody a jednoduchý prístroj s názvom šunkovar. Výsledok snaženia stojí za to! Domáca šunka má delikátnu mäsovú chuť, má nespochybniteľne vysoký podiel mäsa a neobsahuje žiadne umelé prísady.Ak patríte k milovníkom jogurtov, nemusíte s prípravou domáceho jogurtu ďalej váhať. Domáce jogurty sú totiž chutnejšie a zdravšie ako tie kupované. Ide o čistý čerstvý domáci produkt, bez nadmerného množstva cukru a dochucovadiel. Na základnú prípravu budete potrebovať 1 liter čerstvého plnotučného mlieka ošetreného základnou pasterizáciou, kvalitný biely jogurt (bez aditív, s probiotickou kultúrou), hrniec a sklenené uzatvárateľné nádoby. Dbajte na dokonalú čistotu, aby sa jogurt v nádobkách nekontaminoval. Mlieko stačí zohriať na teplotu 80 °C, primiešať do neho jogurt, rozdeliť obsah do pohárov a približne 5 - 8 hodín budúce jogurty zohrievať v rúre pri teplote 50 °C.Používate ako základ na pizzu a cestoviny kupovaný kečup? Za tento počin by vám Taliani netlieskali. Kvalitný domáci paradajkový základ je vyrobený z jednoduchých poctivých surovín a jeho chuť prevyšuje očakávania. Paradajky pre lúpaním narežte na konci do kríža a ponorte ich na 20 - 30 sekúnd do vriacej vody. Následne ich presuňte do studenej vody a nechajte vychladnúť. Šupky z paradajok pôjdu zlúpnuť jednoducho nechtom alebo hranou nožíka. Krájané olúpané paradajky povarte na panvici s cibuľou, cesnakom, bazalkou, oreganom, dodajte soľ, korenie a cukor podľa chuti. Takýto základ aj s finálnymi mixovaním je hotový do necelej polhodiny. Výborne poslúži do talianskych špecialít, tradičnej paradajkovej omáčky alebo polievky.