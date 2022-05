Domin si vie predstaviť zrušiť súhlas NRSR so vzatím poslanca do väzby

Bratislava 21. mája (TASR) - Ustanovenie v Ústave SR o tom, že na vydanie poslanca Národnej rady (NR) SR do väzby je potrebný súhlas parlamentu, má svoj význam. Myslí si to ústavný právnik a zástupca vedúceho Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Marek Domin. Pre TASR uviedol, že by si však vedel predstaviť vypustenie tejto "poistky", pretože by naďalej o vzatí do väzby musel rozhodnúť nezávislý súd.



"Ustanovenie má chrániť poslancov ako reprezentantov občanov pred prípadným väzobným stíhaním založeným na politických dôvodoch," uviedol Domin. Keďže aj v prípade poslancov NR SR rozhoduje o samotnom vzatí do väzby nezávislý súd, označil za predstaviteľnú zmenu, že by sa rozhodovanie parlamentu o súhlase so vzatím do väzby vypustilo. "Neznamenalo by to totiž to, že by bol poslanec do väzby vzatý automaticky," podčiarkol.



Väčší význam má podľa neho nutnosť udeľovania súhlasu Mandátového a imunitného výboru NR SR so zadržaním poslanca pri trestnom čine. "V tomto prípade totiž garancia v podobe nezávislého súdu neexistuje a existovalo by preto riziko, že poslanec by bol účelovo, napríklad pred dôležitým hlasovaním, orgánmi výkonnej moci (polícia) zadržaný, a tým by mu bolo bránené dostaviť sa do NR SR," ozrejmil.