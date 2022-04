Domka a eRko spustili mierovú kampaň pre deti s názvom Hviezdy do tmy

Bratislava 14. apríla (TASR) - Počas apríla a mája sa uskutoční detská celoslovenská kampaň s názvom Hviezdy do tmy, za ktorou stojí eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a Domka - Združenie saleziánskej mládeže. Cieľom je, aby deti na Slovensku robili dobré skutky, pravidelne sa modlili a prinášali drobné obety s úmyslom na pokoj na Ukrajine. TASR o tom informovala Terézia Piknová z Domky.



"Deti svoje úsilie znázornia vytvorením hviezdičky. Tie v rôznych tvorivých formách darujú spolu s povzbudivým odkazom v slovenčine, ukrajinčine, ruštine a angličtine ľuďom z Ukrajiny, ktorí sa nachádzajú v ich okolí. Následne nahrajú obrázky svojich hviezd so želaním na web hviezdydotmy.sk," uviedol predseda eRka Juraj Králik. Ako ďalej doplnil, detskými skutkami pre pokoj vo svete chcú ukázať nádej tým, ktorí trpia vojnovým konfliktom na Ukrajine. "Detské skutky zažiaria ako hviezdy do tmy na našom spoločnom nebi. Budú symbolom generácie detí, ktorá chce aktívne budovať pokoj a ktorej záleží na bratoch a sestrách pod jedným slnkom," poznamenal Králik.



"Tak, ako vo veľkonočné ráno zažiarilo svetlo do tmy, chceme aj my viac žiariť. Chceme šíriť svetlo v tejto tmavej vojne. Keď odovzdáme hviezdičky osobne ľuďom z Ukrajiny v našom okolí spolu s odkazom v ich jazyku, môže zažiariť moment bratstva a porozumenia," uviedla riaditeľka sekretariátu Domky Mária Grebečiová. Bližšie informácie ku kampani sú zverejnená na webe www.hviezdydotmy.sk.