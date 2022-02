VODIČI, POZOR: Donovaly pre nákladnú dopravu uzavreli

Bratislava 23. februára (TASR) - Horský priechod Donovaly v stredu ráno uzavreli pre nákladnú dopravu nad desať metrov Dôvodom je husté sneženie. Upozorňuje na to polícia i Slovenská správa ciest na webe zjazdnost.sk.



Vodiči by si podľa cestárov mali dávať pozor aj na silné sneženie a zníženú viditeľnosť v okolí Čadečky, Skalitého, Čierneho-Polesia, Horelice, Čadce, Svrčinovca, Podzávozu a Brodna. Zľadovatený sneh sa vyskytuje na horskom priechode Vrchslatina, na ceste II/578 Skalka - Kremnica a na cestách III. triedy v okolí Polkanovej.



Zelená vlna RTVS upozorňuje na kolóny na diaľnici D1 v Bratislave od Zlatých pieskov až po Prístavný most. Vodiči sa tam zdržia okolo 30 minút. Zhustenú premávku spôsobila nehoda, ktorú však už odstránili.