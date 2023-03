Doplňujúce komunálne voľby budú o týždeň, napokon v 54 obciach

Bratislava 18. marca (TASR) - O týždeň sa budú konať v 54 obciach doplňujúce komunálne voľby. Ide o samosprávy, v ktorých sa posledné samosprávne voľby nekonali alebo sa z rôznych dôvodov musia opakovať. Voliči si budú v sobotu 25. marca vyberať starostu a poslancov. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 h do 22.00 h.



Voľby sa podľa Ministerstva vnútra (MV) SR mali pôvodne konať v 60 obciach. V štyroch samosprávach nebudú, pretože nikto nepodal kandidátnu listinu. Ide o obce Malé Borové, Michalková, Brezovec a Starina. Voľby nebudú ani v obci Terany, pretože na základe rozsudku Najvyššieho správneho súdu SR z januára bola vyhlásená za starostku obce Iveta Gajdošová.



Napokon nebudú voľby podľa MV ani v obci Dolné Semerovce. Najvyšší správny súd SR vo februári už po vyhlásení doplňujúcich volieb rozhodol, že voľby do obecného zastupiteľstva v tejto obci z 29. októbra 2022 sú neplatné. Bude preto potrebné vykonať voľby do obecného zastupiteľstva v počte poslancov určenom na volebné obdobie rokov 2022 až 2026.



Starostu aj poslancov budú voliť v obciach Krušovce, Veľké Borové, Ratkovo, Harakovce, Pongrácovce, Jakušovce a Dobroslava. Starostu alebo poslancov si budú vyberať v obciach Studienka, Doľany, Šintava, Prašník, Brodské, Pastuchov, Slatinka nad Bebravou, Stupné, Jalovec, Rudnianska Lehota, Sebedražie, Pribeta, Domadice, Čab, Tajná, Dvory nad Žitavou, Chrabrany, Lužany, Pribylina, Karlová, Príbovce, Žabokreky, Blažovce, Jazernica, Moškovec, Ondrašová, Komjatná, Lietavská Svinná-Babkov, Rajecká Lesná, Baláže, Poniky, Točnica, Petrovce, Slatinské Lazy, Lukavica, Nevoľné, Ondavka, Nechválova Polianka, Habura, Chmiňany, Lažany, Šarišské Bohdanovce, Hraničné, Miková, Čižatice, Podhoroď a Hrhov.