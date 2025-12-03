< sekcia Slovensko
Doplňujúce komunálne voľby budú v marci, konať sa majú v 11 obciach
Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali alebo sa z rôznych dôvodov musia opakovať.
Autor TASR
Bratislava 3. decembra (TASR) - Ďalšie doplňujúce komunálne voľby sa budú konať 21. marca 2026. Termín volieb vyhlásil predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). Konať sa majú v 11 obciach. Voliči si budú vyberať starostu obce, ako aj poslanca či poslancov obecného zastupiteľstva. Rozhodnutie o vyhlásení volieb je zverejnené na webe parlamentu.
Starostu i poslanca si majú občania voliť v obci Hronské Kosihy a takisto starostu spolu s poslancami si majú vyberať v obci Vyšný Čaj. Starostu si budú v marci voliť v obciach Malé Straciny, Brestov nad Laborcom a Hrhov. Poslanca alebo poslancov si majú voliči vyberať v obciach Kolíňany, Nána, Liptovská Anna, Divina, Ráztoka a Tomášovce.
Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali alebo sa z rôznych dôvodov musia opakovať. Takisto vtedy, ak sa starosta či poslanec vzdal a jeho mandát zanikol bez náhradníka. Zákon takisto stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak boli vyhlásené za neplatné.
