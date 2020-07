Doplňujúce voľby do samospráv budú 3. októbra v ďalších 37 obciach

Bratislava 28. júla (TASR) - Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú 3. októbra konať v ďalších 37 obciach. Vyplýva to z rozhodnutia predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina) zverejnenom na webe Ministerstva vnútra (MV) SR. Celkovo majú občania 3. októbra voliť starostov či poslancov v 51 obciach.



Starostu i poslancov si majú občania voliť v obciach Visolaje (Trenčiansky kraj) a Žitavany (Nitriansky kraj). Starostu si majú vo voľbách vyberať v obciach Trnovec (Trnavský kraj), Veľká Hradná, Jasenica (Trenčiansky kraj), Mojzesovo (Nitriansky kraj), Jelšovec, Figa, Chvalová, Magnezitovce, Uzovská Panica, Muľa, Bzenica (Banskobystrický kraj), Varadka, Spišský Hrhov, Chmeľov, Makovce (Prešovský kraj), v obciach Beša, Zemplínska Široká, Tašuľa, Ladmovce a tiež v košickej mestskej časti Poľov (Košický kraj).



Poslancov obecných zastupiteľstiev si majú voliť v obciach Sasinkovo (Trnavský kraj), Červený Kameň (Trenčiansky kraj), Trávnik, Kolíňany, Žikava (Nitriansky kraj), Pribylina, Prosiek (Žilinský kraj), Dolný Harmanec, Píla, Stránska, Ďurkovce, Budča, Ladzany (Banskobystrický kraj), Ďurďoš (Prešovský kraj) a Hačava (Košický kraj).



Kollár ešte v marci rozhodol, že v 14 obciach sa voľby do orgánov samosprávy obcí presunuli zo 4. apríla na 3. októbra tohto roka. Dôvodom bolo riziko šírenia nového koronavírusu.



Doplňujúce voľby sa vyhlasujú, ak sa v niektorej obci nekonali alebo ak zanikol mandát poslanca či starostu bez náhradníka. Zákon tiež stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak ich vyhlásil Ústavný súd SR za neplatné.