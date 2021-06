Doprajte deťom zmysluplné a zábavné leto

Bratislava 22. júna (OTS) - Aktuálny 19. ročník sa bude konať online, formou živého vysielania z Divadla Aréna v Bratislave a v obmedzenej kapacite aj prezenčne, pokiaľ to bude možné. Dištančné online vzdelávanie pre malých študentov bude tradične realizovať IT spoločnosť DATALAN, ktorá je partnerom DUK Online už viac než dekádu.Tohtoročné prednášky budú zamerané na históriu, sociológiu, diplomaciu, ale aj na aktuálne témy ako očkovanie či prevencia v starostlivosti o zdravie. Vzdelávanie na Detskej Univerzite Komenského otvorí svojou prednáškou minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ing. Ivan Korčok.vysvetľuje prínos DUK pre prihlásené deti prof., jedna z tohtoročných lektoriek.Detská Univerzita Komenského 2021 bude prebiehať počas letných mesiacov - každú stredu od 7. júla do 25. augusta. Na zaregistrované deti čaká 8 zaujímavých prednášok, ktoré si budú môcť pozrieť z pohodlia domova alebo v akejkoľvek destinácii, kde strávia svoje prázdniny.Jedna z prednášok bude na tému Prečo by sme mali pomáhať sociálne slabším a seniorom, a deti určite zaujme – tak ako aj ostatné prednášky – netradičným a kreatívnym prístupom prednášajúceho: „“ vysvetľuje sociologičkaZáujemcovia o online štúdium na DUK 2021 sa môžu registrovať na stránke www.dukonline.sk alebo priamo na stránke www.duk.sk do 16. júla 2021. Štúdium je bezplatné a počet online študentov je neobmedzený. Jedinou podmienkou je prístup na internet a vek študenta od 9 do 14 rokov.Odmenou pre detských študentov nebudú len nové a zaujímavé poznatky, ale aj absolventský diplom DUK Live Online. Na jeho získanie je potrebné jednak sledovať live videoprednášky, ale aj absolvovať prislúchajúce online skúšobné testy. Realizuje ich IT spoločnosť DATALAN a zverejnené budú vždy každý štvrtok po prednáške - priamo na www.dukonline.sk “ uzatvára, generálny riaditeľ spoločnosti DATALAN.