Nedela 29. marec 2026
Cestári upozorňujú na silný vietor, platia i výstrahy SHMÚ

Ilustračná fotka. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 29. marca (TASR) - Na silný vietor si musia dať pozor šoféri v okresoch Michalovce, Sobrance, Levice a v oblasti Bratislavy. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC).

Na webe zjazdnost.sk cestári tiež upozorňujú na hmlu, ktorá obmedzuje dohľadnosť na 100 m v oblasti Štrby.

Pre oblasť juhozápadného a juhovýchodného Slovenska platí od nedeľného skorého rána výstraha Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) pred nárazovým vetrom. Do popoludňajších hodín sa môže v okresoch Bratislavského, Trnavského a časti Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja na západe a tiež časti Košického kraja na východe vyskytnúť vietor, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 70 km/h.

Meteorológovia rovnako očakávajú, že v nedeľu predpoludním môže na horách severného a stredného Slovenska v polohách nad 1500 m dosiahnuť nárazový vietor rýchlosť 110 - 135 km/h.
