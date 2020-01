Diaľnice aj rýchlostné cesty sú zjazdné, miestami je zľadovatený sneh

Bratislava 25. januára (TASR) – Všetky diaľničné úseky a rýchlostné cesty sledované Slovenskou správou ciest (SSC) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Miestami sa však na ceste nachádza kašovitý až utlačený sneh. Informuje o tom Stella Centrum. Nehodu v Moste pri Bratislave, kde je blokovaný jeden jazdný pruh, hlásia vodiči na Zelenej vlne RTVS.



Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. V hornatejších oblastiach severného Slovenska sa miestami nachádza kašovitý až utlačený sneh hrúbky do dvoch centimetrov. Miestami zľadovatený sneh do rovnakej hrúbky sa nachádza na cestách Srdiečko - Bystrá, Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie, Stakčín - Ulič a na cestách tretej triedy v okolí Stakčína.



Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Na HP Herlianske sedlo je miestami utlačený sneh a na HP Huty miestami zľadovatený sneh do hrúbky jedného centimetra. Vodiči na HP Vrchslatina upozorňujú na poľadovicu. Donovaly, Čertovica a Šturec sú prejazdné pre všetku dopravu. Pezinská Baba je zjazdná v oboch smeroch.



Hmla sa vyskytuje v lokalitách Pezinok, Bratislava, Senec, Sobrance, Michalovce, Malacky, Veľké Kapušany, Čaňa, Sečovce, Moldava nad Bodvou, Kráľovský Chlmec, Trebišov a Dargov.