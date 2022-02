OPATRNE NA CESTÁCH: Jazdu na horských priechodoch komplikuje sneh

Bratislava 7. februára (TASR) - Dopravu na viacerých horských priechodoch komplikuje sneh. Horský priechod Fačkovské sedlo uzavreli pre nákladné autá nad 10 metrov, dopravu regulujú policajti. Na sociálnej sieti o tom informuje Zelená vlna RTVS.



Aj horský priechod Donovaly je uzavretý pre nákladné autá nad 10 metrov. Problémy majú tiež osobné autá bez reťazí, v stúpaní z Banskej Bystrice sa vodiči zdržia aspoň 15 minút.



Horský priechod Čertovica je plne prejazdný. Otvorený pre všetky vozidlá je aj horský priechod Šturec.



Situáciu na cestách na severnom Spiši komplikuje vietor a sneženie



Situáciu na cestách na severnom Spiši komplikuje silný vietor a sneženie. Dispečer Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre TASR uviedol, že aktuálne je to najhoršie v okolí Popradu, Spišskej Belej a Starej Ľubovne.



"Sneh tam na viacerých miestach zafukuje cesty, zatiaľ sú všetky prejazdné, ale upozorňujeme vodičov, že by mali zvýšiť pozornosť," uviedol dispečer. Hlavné ťahy sú väčšinou prejazdné, horšia situácia môže byť podľa neho na vedľajších cestách.



Vodiči na sociálnej sieti upozorňujú na ťažko zjazdnú vozovku medzi Spišskou Belou a Bušovcami, ale tiež na autobus, ktorý skončil v priekope medzi Spišskou Belou a Strážkami v smere na Kežmarok. Na mieste sa začínajú tvoriť aj kolóny. Ťažko prejazdný je podľa vodičov aj úsek medzi Štrbským Plesom a Vyšnými Hágmi, kde husto sneží a fúka. Medzi Slovenskou Vsou a Vojanmi je cesta taktiež ťažko prejazdná pre havarované vozidlá a zafúkanú vozovku.



Cestári dodávajú, že priebežne problémové úseky upravujú, v teréne v najviac postihnutej oblasti je podľa dispečera viac ako 20 vozidiel. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na pondelok pre okresy Poprad a Kežmarok výstrahu druhé stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi, tá trvá až do utorka (8. 2.).