Rezort dopravy predstavil dopravcom dva návrhy zliav z mýta

Bratislava 20. januára (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v pondelok predložilo zástupcom Združenia cestných dopravcov SR Česmad Slovakia a Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) dva návrhy zliav z mýta. Uviedol to generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií rezortu dopravy Peter Varga. Skonštatoval, že Česmad je pripravený jednu z ponúk akceptovať. UNAS ponuku odmietla s tým, že ešte o tom budú rokovať.







Prvá z ponúk podľa Vargu kopíruje požiadavku Česmadu. "Na konci roka sa spočíta, do ktorej zľavy ten kamión patrí, a podľa toho sa spätne aplikuje zľava od prvého kilometra," priblížil s tým, že táto ponuka je však administratívne komplikovaná. Ročný objem poskytnutých zliav by v tejto alternatíve predstavoval 8,6 milióna eur. Táto ponuka by podľa Vargu vygenerovala viac ako dvojnásobný objem zliav pre dopravcov, pričom ešte stále bude drvivá väčšina zliav pre slovenských dopravcov. Česmad podľa jeho slov naznačil, že táto ponuka je prijateľná.



Druhý variant je administratívne menej náročný. "Podľa toho, koľko najazdia kilometrov tento rok, sa dostanú do tej objemovej zľavy budúceho roka a potom celý budúci rok budú mať aplikovanú zľavu od prvého kilometra na celý ten počet kilometrov," spresnil Varga s tým, že hodnota zliav by v takomto prípade predstavovala 6,9 milióna eur, čo je približne o 3 milióny eur viac oproti súčasnému stavu.







UNAS ponuky odmieta s tým, že ešte v pondelok majú valné zhromaždenie, na ktorom to majú prediskutovať. Do štvrtka (23. 1.) 9.00 h by mala dať únia rezortu dopravy k návrhom stanovisko. "Drobné nech si zoberú so sebou, lebo tých drobných už dnes nám ponúkali veľa," vyhlásil po stretnutí Stanislav Skala z UNAS. Ponuka je podľa únie neprijateľná, pretože rieši síce nultý kilometer, ale sadzby zostali v pôvodnej výške.



Únia predložila svoju ponuku, ktorá je podľa Vargu "diametrálne odlišná" aj z hľadiska finančných dosahov. Žiadajú, aby od prvej chvíle boli na mýte zľavy mínus 15 % plus zľavy, ktoré platili. "Takto si to predstavuje UNAS - na prvých 10.000 kilometrov dostaneme 18 %, na ďalšie kilometre dostaneme 20 %, plus dostaneme 2 % zľavy na tých 10.000 kilometrov," vyčíslil Vladimír Sopúch z UNAS s tým, že keď prejde kamión 50.000 kilometrov, mal by takto dostať 24-percentnú zľavu. Varga podotkol, že rezort dopravy návrh prepočíta a vo štvrtok alebo v piatok by mohlo byť ďalšie rokovanie.



Varga zároveň podotkol, že nastavenie sadzieb mýta na Slovensku nie je "vychýlené z priemeru". V porovnaní s okolitými štátmi je spravidla Poľsko najlacnejšie, Maďarsko a Rakúsko drahšie ako Slovensko, pričom Slováci a Česi sú približne na rovnakej úrovni. Nejde teda podľa neho o dramatickú situáciu, ktorú by bolo potrebné riešiť zásadnou zmenou. Ročne sa vygeneruje približne 4 milióny eur ročne na zľavách pre dopravcov. Slovenskí dopravcovia podľa jeho slov tvoria 85 % objemu zliav. Dodal, že návrhy tvorili tak, aby zostala výhoda najmä pre slovenských dopravcov. Nastaviť by sa to teda malo tak, aby sa preferovali tí dopravcovia, ktorí viac jazdia po Slovensku.