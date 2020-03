Minister dopravy A. Doležal chce rokovať o možnosti otvoriť STK

Bratislava 27. marca (TASR) – Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) chce v piatok rokovať v rámci ústredného krízového štábu o uvoľnení niektorých opatrení, napríklad o možnosti otvoriť stanice technickej kontroly (STK).



STK, ale aj iné zariadenia sú zatvorené ako opatrenie proti šíreniu nového koronavírusu. "Ale dlhodobo je tento stav neudržateľný, čiže aj dnes budem chcieť rokovať v rámci ústredného krízového štábu, aby sme niektoré opatrenia povolili a otvorili práve napríklad STK, samozrejme, za rešpektovania prísnych hygienických noriem," priblížil Doležal.



Podobne je to podľa neho aj v prípade letísk. Podľa ministra sa ponúka možnosť "rozprúdiť život na letisku". Týkať sa to má napríklad oblasti parkovania. "Momentálne sa nelieta, ale mohlo by si letisko zarobiť práve na letiskových poplatkoch. Opäť však musíme vytvoriť podmienky na to, aby technické posádky týchto lietadiel mohli na nevyhnutný čas zotrvať na letisku v sprísnenom, volajme to karanténnom režime," skonštatoval.



Rezort má v pôsobnosti aj oblasť cestovného ruchu. Doležal poznamenal, že jedným z jeho prvých krokov bolo sfunkčnenie celej sekcie cestovného ruchu. V piatok zároveň prijal odborníka v tejto oblasti, ktorý bude mať za úlohu riešiť krízové opatrenia, ale aj prijať opatrenia, ako cestovný ruch následne rozprúdiť.



Z pohľadu pôšt boli podľa jeho slov prijaté opatrenia, aby doporučené zásielky boli vhadzované priamo do schránky, aby sa nevhadzovali len lístky. Výnimku nateraz tvoria zásielky do vlastných rúk. Tie si je naďalej potrebné prevziať. "Ale pracujeme s regulačným úradom práve aj na tom, aby sme aj toto odstránili," dodal Doležal.