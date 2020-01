POZOR NA POĽADOVICU na cestách nižších tried

Bratislava 4. januára (TASR) – Na cestách nižších tried v okrese Stará Ľubovňa a v obvodoch Haligovce, Malý Lipník a Spišská Stará Ves sa nachádza poľadovica. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC).



"Okrem poľadovice si vodiči musia dať pozor na zľadovatený sneh s hrúbkou dva centimetre na úseku Skalka – Kremnica," dodávajú cestári na webe zjazdnost.sk.



Výstrahu pred poľadovicou do 14.00 h na strednom a východnom Slovensku vydal aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



SSC upozorňuje aj na zníženú dohľadnosť do 100 metrov z dôvodu hmly v lokalitách Želiezovce, Dolný Kubín, Šturec a do 200 metrov v lokalitách Zlaté Moravce, Tomaľa, Nitrianske Rudno, Púchov, Šurany, Bánovce nad Bebravou, Čebovce, Kežmarok, Rimavská Sobota, Vráble a Veľký Krtíš.