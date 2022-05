Na diaľnici D2 v Bratislave štartuje ďalšia etapa opravy mosta Lamač

Bratislava 21. mája (TASR) - Na diaľnici D2 v Bratislave sa začína ďalšia etapa opravy mosta Lamač. Tentoraz v smere z hlavného mesta do Malaciek. Rozdelená bude do viacerých fáz, prvú spúšťajú v sobotu ráno do nedele (22. 5.). Cez víkend budú osádzať dopravné značenia a presmerujú dopravu. Informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS) na svojom webe.



Od pondelka (23. 5.) do 19. júna budú následne rozširovať vozovku za mostom v smere k Tunelu Sitina. To umožní riešiť dopravu spôsobom dva plus dva pruhy. Komplexná oprava mosta v smere z Bratislavy do Malaciek odštartuje 20. júna a potrvá do konca augusta.



"Premávka bude obmedzená, lebo jazdné pruhy budú v zúženom profile a bude tu znížená rýchlosť. Nevyhneme sa tvorbe určitých kolón. Myslíme si však, že to bude v pohybe a premávka nebude stáť," skonštatoval Milan Pilip z Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave.



Upozornil, že problém môže nastať, ak dôjde k dopravnej nehode. NDS spolu s políciou apeluje na vodičov, aby dodržiavali značenie, ktoré ich bude informovať o smere jazdy aj o povolenej rýchlosti.



Komplexnou opravou mosta, ktorý sa nachádza na diaľnici medzi križovatkou Lamač a bratislavským Tunelom Sitina, chcú predĺžiť jeho životnosť. Opravu budú realizovať nielen na moste, ale aj pod ním. Pracovať sa bude 12 až 24 hodín, sedem dní v týždni, cez víkendy a aj v noci. Minulý rok rekonštruovali most v opačnom smere. Cena za opravu celého mosta vrátane minuloročných prác je 1,3 milióna eur bez DPH.