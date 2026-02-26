Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 26. február 2026Meniny má Viktor
< sekcia Slovensko

ZDRŽÍTE SA: Najmä na rýchlostnej ceste R7 smerom do Bratislavy

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zdržanie a kolóny hlásia aj z iných miest Slovenska.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 26. februára (TASR) - Na rýchlostnej ceste R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy sa na kilometri 10,5 zrazili dve autá, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Z úseku hlásia 30-minútové zdržanie, pri obchádzke cez Dunajskú Lužnú a Rovinku dosahuje zdržanie 40 minút. Informuje o tom Zelená vlna STVR na sieti X.

Rovnaký zdroj aktualizuje zdržanie na diaľnici D2. „Smerom do Petržalky v rannej kolóne sa zdržíte desať až 15 minút,“ uvádza smerom k šoférom Zelená vlna. Upozorňuje tiež, že v opačnom smere pracujú pri výjazde Lamač/Bory cestári.

Stella centrum informuje o zdržaní a kolónach aj z iných miest Slovenska. V úseku Čadca - Kysucké Nové Mesto i Lietavská Lúčka - Žilina dosahuje zdržanie do 15 minút. Približne rovnaký čas stratia vodiči aj v Košiciach v úseku D1 - Južné nábrežie - Most VSS.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

B. Gröhling: Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja