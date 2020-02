VODIČI POZOR: Na viacerých miestach je znížená dohľadnosť i poľadovica

Bratislava 4. februára (TASR) - Počasie motoristom v utorok nepraje. Na viacerých miestach ich potrápi znížená viditeľnosť, niektoré úseky sú dokonca pre nákladnú dopravu uzavreté. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



"Znížená dohľadnosť do 50 metrov (m) je na sedle Besník, do 100 m v okolí Čertovice a Vlčkoviec, do 200 m v lokalitách Východná, Dovalovo, Pastierske," spresnili cestári.



Horské priechody Šturec aj Donovaly sú momentálne v dôsledku napadaného čerstvého snehu uzavreté pre nákladnú dopravu. Zelená vlna RTVS k tomu dodáva, že v smere na Banskú Bystricu sa vytvorila rozsiahla kolóna, v ktorej zdržanie dosahuje minimálne hodinu.



V oblasti Vysokých Tatier je potrebné rátať s poľadovicou. "Poľadovica je tiež na trase Gelnica - Hnilčík," informuje Zelená vlna RTVS a apeluje na maximálne opatrnú jazdu.