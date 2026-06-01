Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 1. jún 2026Meniny má Žaneta
< sekcia Slovensko

RANNÉ KOLÓNY: Zdržanie sa môže natiahnuť na 40 minút

.
Ilustračná snímka. Foto: PZ SR - KR Bratislava

V okolí Bratislavy na príjazdoch do hlavného mesta sa zdržanie v kolónach pohybuje od 10 do 15 minút.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 1. júna (TASR) - Na vjazdoch do veľkých miest a viacerých ďalších úsekoch je potrebné v pondelok ráno rátať s kolónami a spomalením dopravy. O aktuálnej situácii a zdržaniach informuje Stellacentrum.

V úseku Čadca - Kysucké Nové Mesto sa môže zdržanie natiahnuť až do 40 minút, medzi Slovenskou Ľupčou a Banskou Bystricou do 20 minút. Približne 15-minútové zdržanie hlási Stellacentrum na ceste medzi Lietavskou Lúčkou a Žilinou, rovnako i v úseku Ivachnová - Ružomberok. V Košiciach, v úseku D1-Južné nábrežie-Most VSS sa vodiči zdržia do 15 minút, rovnako 15-minútové zdržanie hlásia aj zo smeru z Košických Oľšian do centra.

V okolí Bratislavy na príjazdoch do hlavného mesta sa zdržanie v kolónach pohybuje od 10 do 15 minút.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Ste skutočný pamätník slovenskej retro éry?

HRABKO: Riešenie požiadavky SNS nebolo štandardné, ale predišlo kríze

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal jún?