OPATRNE NA CESTÁCH: Na viacerých úsekoch je hustá hmla

Bratislava 24. januára (TASR) - Situáciu na cestách komplikuje na viacerých úsekoch hustá hmla. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC). Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje okrem hmly aj na riziko poľadovice.



"Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa nachádza v lokalitách Uderiná, Považská Teplá, Predmier a Myjava, do 100 metrov v lokalitách Sverepec, Dedova jama, Piešťany, Slovenské Kľačany, Veľký Krtíš, Krupina, Holčíkovce a Hanušovce nad Topľou," uvádza SSC na stránke zjazdnost.sk. Cestári dodávajú, že miestami zľadovatený sneh je na ceste medzi Liptovským Hrádkom a Podbanským a na cestách tretej triedy v obvodoch Liptovský Hrádok a Polkanová.



SHMÚ vo vydaných výstrahách spresňuje, že do piatkového predpoludnia pretrváva riziko hmly i poľadovice. Výstraha pred hmlou platí na celom území SR do 9.00 h, pred poľadovicou do 10.00 h, takisto pre celé územie okrem juhovýchodu.