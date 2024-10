NÁPOR MOTORISTOV: Je potrebné rátať s kolónami a dlhším zdržaním

Bratislava 31. októbra (TASR) - Nápor motoristov vo štvrtok podvečer spôsobuje zdržanie a kolóny na viacerých úsekoch slovenských ciest. Informuje o tom Zelená vlna STVR.



Napriek odstráneniu následkov nehody na bratislavskej diaľnici D1 pri Zlatých pieskoch je potrebné naďalej v smere od Prístavného mosta na Zlaté piesky rátať s 15-minútovým zdržaním. Ďalšie 15-minútové zdržanie na D1 hlási Zelená vlna STVR pred Voderadmi. "V pravom pruhu je odstavené osobné auto," spresňuje.



Na výjazde z Bratislavy po starej Seneckej ceste odhadujú zdržanie v kolónach na približne 45 minút. Pri vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 sa vodiči zdržia polhodinu, na vjazde do Piešťan z D1 20 minút.



S 15-minútovým zdržaním musia rátať aj cestujúci na vjazde do Starej Ľubovne smerom z Nižných Ružbách, rovnako i na horskom priechode Čertovica smerom na Hybe.