Tvrdoňová: Správe ciest pomôže nová stratégia systémových riešení

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 17. mája (TASR) – Slovenská správa ciest (SSC) by sa mala reštartovať a vybudovať na pilieroch plánovania, prioritizácie, efektívnosti a odbornosti. Pre TASR to uviedla nová generálna riaditeľka SSC Martina Tvrdoňová. Priblížila, že pracuje na novej stratégii, správe ciest podľa nej pomôžu systémové riešenia.Základným cieľom novej šéfky SSC je podľa jej slov významne zlepšiť celkové fungovanie správy ciest. Priblížila, že s ministrom dopravy Andrejom Doležalom (nominant Sme rodina) majú rovnaký pohľad na nové smerovanie SSC, a to robiť veci transparentne, hospodárne a efektívne. Najmä preto sa rozhodla prijať funkciu generálnej riaditeľky.Chce sa súčasne viac priblížiť občanom, najmä v oblasti informovania o jednotlivých krokoch či projektoch SSC. Zamýšľa tiež čo najviac eliminovať prípadné negatívne aspekty pri rekonštrukcii ciest prvej triedy. Zdôraznila však aj potrebu kompromisov.V rámci plnenia programového vyhlásenia vlády bude SSC podľa jej slov plniť jednu z kľúčových úloh v oblasti zlepšovania podmienok v doprave, a to rekonštrukciou, modernizáciou a údržbou ciest prvej triedy. To plánuje zabezpečiť aj prebiehajúcim verejným obstarávaním na veľkoplošné rekonštrukcie. "" podotkla Tvrdoňová.Ako prvé je podľa nej potrebné vykonať prioritizáciu jednotlivých nevyhnutných opráv a nastaviť efektívne realizovanie. Zdôraznila tiež potrebu pripraviť prioritizáciu v rámci zásobníka projektov SSC aj s ohľadom na čerpanie eurofondov a prijať opatrenia na maximalizáciu ich čerpania. "" načrtla Tvrdoňová pre TASR.V súvislosti so súťažou na veľkoplošné opravy ciest prvej triedy uviedla, že je s ňou oboznámená. "" skonštatovala. Verí, že sa podarí toto verejné obstarávanie dotiahnuť čo najrýchlejšie do úspešného konca.Zároveň sa stotožňuje s názorom ministra dopravy na vykonanie auditu v SSC, aby sa identifikovali činnosti, ktoré je potrebné v rámci fungovania správy ciest zmeniť a tým zabezpečiť jej efektívnejšie a kvalitnejšie fungovanie. "" dodala.