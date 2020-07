Slovenské železnice informujú o výlukách na železničných tratiach

Bratislava 17. júla (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v najbližších dňoch realizovať výlukové práce:



- Dolný Kubín – Párnica v dňoch 23. a 24. júla od 8.50 do 13.40 h.



Výluka je zameraná na výmenu koľajníc, opravu geometrickej polohy koľaje, úpravu štrkového lôžka koľaje a kosenie okolia trate. Práce vykonajú zamestnanci ŽSR. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR. Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou.



- Úľany nad Žitavou – Šurany v dňoch 25. a 26. júla od 8.40 do 12.30 h.



V rámci tejto výluky sa v uvedených úsekoch realizuje výmena izolantov a údržba trakčného vedenia. Vylúči sa zo závislosti priecestné zabezpečovacie zariadenie (PZZ) SP0725 v km 1,292 a SP0726 km 2,702. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR a externý dodávateľ. Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou.



- Prša – Fiľakovo 25. júla od 7.55 do 10.05 h a od 10.20 do 11.40 h.



V rámci tejto výluky sa bude realizovať oprava geometrickej polohy koľaje. Vylúči sa zo závislosti (PZZ) SP0495 v km 147,108 Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR. Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou.



- ŽST Zvolen osobná stanica 24. júla od 8.00 do 18.00 h.



Výluka zahŕňa rekonštrukciu nástupíšť a opravu koľají. Práce sú vykonávané externou firmou. Cestujúci na trati Zvolen os.st. – Sliač kúpele, budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou.



- Výluka v úseku Humenné – Strážske 24. júla od 10.40 h do 15.25 h.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, odstraňovanie krovia a kosenie trávnatého porastu. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.



Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.



- Výluka v úseku Štrbské Pleso - Štrba od 6. júla, od 8.10 h nepretržite až do 6. februára 2021, do 18.00 h.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje komplexná rekonštrukcia ozubnice, rekonštrukcia traťovej koľaje, staničných koľají, výhybiek, trakčného vedenia, nástupíšť, priechodov, osvetlení, zabezpečovacích a oznamovacích zariadení. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR a firmy STRABAG, s.r.o. Bratislava, Swietelsky-Slovakia, s.r.o. Bratislava, AŽD SLOVAKIA, a.s. Bratislava a ELTRA, s.r.o. Košice.



Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.



- Výluka v úseku Kvetoslavov – Nové Košariská v dňoch 20. až 24. júla od 09.30 do 14.15 h.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava a údržba železničného zvršku – výmena upevňovadiel a pryžových podložiek. Práce realizuje pracovisko SMSÚ ŽTS TO Bratislava.



Keďže ide o jednokoľajný medzistaničný úsek, cestujúca verejnosť bude prepravovaná náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca RegioJet.



- Výluka v úseku Hurbanovo – Bajč – Nové Zámky v dňoch 20. až 24. júla od 08.10 do 14.00 h.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava koľajového lôžka koľaje. Práce realizuje pracovisko SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky.



Keďže ide o jednokoľajný medzistaničný úsek, cestujúca verejnosť bude prepravovaná náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK Slovensko, a.s.



- Výluka v úseku Gbely – Holíč nad Moravou 20. júla od 08.30 h do 13.30 h.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje zváranie koľajníc do bezstykovej koľaje, z dôvodu odstránenia defektoskopických chýb. Práce realizuje pracovisko SMSÚ ŽTS TO Trnava.



Keďže ide o jednokoľajný medzistaničný úsek, cestujúca verejnosť bude prepravovaná náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.



- Výluka v úseku Holíč nad Moravou – Skalica na Slovensku 21. júla od 08.20 do 13.40 h



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje zváranie koľajníc do bezstykovej koľaje, z dôvodu odstránenia defektoskopických chýb. Práce realizuje pracovisko SMSÚ ŽTS TO Trnava. Keďže ide o jednokoľajný medzistaničný úsek, cestujúca verejnosť bude prepravovaná náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.