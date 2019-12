Silný dážď obmedzuje na viacerých úsekoch dohľadnosť

Bratislava 23. decembra (TASR) - Situáciu na cestách na viacerých miestach Slovenska komplikuje silný dážď a z toho plynúca horšia dohľadnosť. Informujú o tom zdroje dopravných informácií.



"Silný dážď obmedzuje dohľadnosť do 100 m v okolí Bratislavy a Triblaviny. Pre hmlu je znížená dohľadnosť do 200 m v lokalite Pastierske," uviedla na svojom webe zjazdnost.sk Slovenská správa ciest (SSC).



Stellacentrum medzi lokalitami, v ktorých dážď zhoršuje viditeľnosť, spomína Žarnovicu, Hliník nad Hronom, Hronský Beňadik, Ladomerskú Viesku, Vrútky, Turany, Košice, Milhosť, Hanisku, Turňu nad Bodvou, Lozorno, Voznicu a Závod.



Zelená vlna RTVS na twitteri varuje pred veľkou dierou na ceste na východnej diaľnici D1 pri Novej Polhore smerom do Prešova, v úseku navyše prší.



"Medzi Kriváňom a Pílou spadol na cestu strom, premávku usmerňujú policajti striedavo v jednom pruhu," oznamuje Zelená vlna RTVS.