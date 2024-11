SLEDUJEME: Sneženie komplikuje dopravu po celom Slovensku

Vzhľadom na počasie sa vo štvrtok začalo v Trnave obdobie zimnej údržby

Snehová nádielka v obci Olešná 22. novembra 2024. Foto: Teraz.sk/Foto od čitateľa

Na snímke pohľad na zasneženú mestskú časť Veľká v piatok 22. novembra 2024 v Poprade. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Na snímke doprava počas sneženia na horskom priechode Čertovica v okrese Brezno 21. novembra 2024. Foto: TASR - Ján Krošlák

Snehová nádielka v meste Krupina 22. novembra 2024. Foto: Teraz.sk/Foto od čitateľky

Bratislava 22. novembra (TASR) - Sneženie a nepriaznivé počasie v piatok od ranných hodín komplikuje dopravu na cestách po celom Slovensku. Na viacerých úsekoch sú skrížené kamióny. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) a Zelená vlna STVR.Vzhľadom na aktuálne počasie sa v Trnave začalo obdobie zimnej údržby už vo štvrtok 21. novembra. Operačný plán každoročne počíta so začiatkom obdobia zimnej údržby od 1. decembra, skutočnosť sa však vždy vyvíja od poveternostných podmienok. Samospráva o tom informovala na svojom webe.priblížilo mesto. Z toho je 150 ton zmiešaného materiálu, teda soli a kameniva, 225 ton priemyselnej soli a 500 ton kameniva.V pohotovosti sú všetky tri subjekty zodpovedné za zimnú údržbu v meste - Mestské služby mesta Trnava, STEFE Trnava a spoločnosť I. P. R. Podrobnosti o postupe prác, rajónoch a etapách údržby sú zverejnené na webe mesta.Mestské služby mesta Trnava vykonávajú i centrálny dispečing zimnej údržby, ktorý slúži na jej operatívne riadenie, informovanie verejnosti o situácii na verejných komunikáciách z hľadiska ich zjazdnosti, plynulosti dopravy a schodnosti. Monitoruje tiež stav ciest, chodníkov a verejných priestranstiev a spracováva údaje o stave a predpovediach počasia a výstrahách podľa meteorologických pozorovaní.spresnilo mesto. Samospráva predbežne počíta s nákladmi na zimnú údržbu v sume 640.000 eur. Finálne náklady sa budú odvíjať od reálnej dĺžky obdobia zimnej údržby, množstva spotrebovaného posypového materiálu a ďalších faktorov.Počasie so snežením v piatok komplikuje dopravu aj v Košickom kraji. Stroje Správy ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) odhŕňajú sneh na cestách od 3.00 h ráno.uviedla pre TASR hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.Viac snehových zrážok sa vyskytlo v západnej časti Košického kraja.priblížila hovorkyňa.Krajská správa ciest má od 12. novembra pohotovosť na pracovisku na všetkých strediskách. Zimná údržba ciest je zabezpečovaná v zmysle operačného plánu, na základe ktorého sú v prvom rade udržiavané hlavné ťahy, najmä cesty I. a II. triedy a dôležité medziregionálne cesty III. triedy.Skrížené kamióny sú podľa Zelenej vlny STVR v úseku za Pohronskou Polhorou smerom na Tisovec aj na ceste medzi Tisovcom a Muráňom. Kamión sa skrížil aj pred Gemerskou Vsou smerom z Jelšavy, na vjazde do Kremnice z Kremnických Baní vyťahujú prevrátený kamión z priekopy.Vodiči hlásia aj viaceré nehody. Vo Vysokých Tatrách na úseku Vyšné Hágy - Štrbské Pleso - Podbanské upozorňujú na zasneženú vozovku, v priekope tu mal skončiť autobus aj osobné auto. Autobus v priekope skončil aj medzi Hrabušicami a Spišským Štvrtkom. Na cestu medzi Bukovou a Trstínom spadol strom, úsek je podľa Zelenej vlny STVR neprejazdný.SSC naďalej upozorňuje na kašovitý alebo utlačený sneh na cestách, viaceré horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami. Donovaly sú uzavreté pre nákladnú dopravu nad desať metrov, Fačkov pre dopravu nad 12 m celkovej dĺžky a cesta medzi Muráňom a Červenou Skalou je uzatvorená pre vozidlá nad desať ton. Horský priechod Šturec je už prejazdný bez obmedzení.Spolu 980 ton chemického posypového materiálu a 650 ton inertného materiálu majú v Žiline pripravených na zimnú údržbu ciest a chodníkov. Podľa hovorkyne mesta Zuzany Ondrášovej sa o údržbu približne 260 kilometrov miestnych komunikácií postarajú pracovníci spoločnosti Žilinské komunikácie, ale aj ďalších externých spoločností. Žilinská samospráva udržiava v zime aj 160 kilometrov chodníkov.Zimná starostlivosť o komunikácie v Žiline je v zmysle operačného plánu pokrytá až do 31. marca 2025.uviedla Ondrášová.Upozornila, že práce počas zimnej údržby môžu občania sledovať na internetovej stránke.dodala Ondrášová.Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje v piatok na sneženie, vietor a tvorbu snehových jazykov a závejov. Vo viacerých okresoch preto vydal výstrahy prvého stupňa s predbežnou platnosťou do 17.00 h, v Bratislavskom a Trnavskom kraji do 15.00 h.Na celom území Slovenska očakáva SHMÚ miestami výskyt sneženia, pri ktorom môže spadnúť od päť do 15 cm, na strednom Slovensku až 20 cm snehu. Snehové záveje sa môžu tvoriť vo všetkých krajoch. "," spresnili meteorológovia.Pre vietor na horách varuje SHMÚ ľudí v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. V týchto lokalitách sa v polohách nad pásmom lesa očakáva výskyt vetra s priemernou rýchlosťou 70 - 85 km/h.Horské priechody Donovaly a Šturec sú pre nepriaznivé počasie uzavreté pre nákladnú dopravu nad desať metrov. Pre vozidlá nad desať ton je uzavretá aj cesta II/531 medzi Muráňom a Červenou Skalou, pre dopravu nad 12 metrov je uzavretý horský priechod Fačkov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.," priblížila SSC s tým, že horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami a povrch vozoviek je tu prevažne pokrytý čerstvým, kašovitým až utlačeným snehom.Na čerstvý alebo kašovitý sneh upozorňuje SSC na rýchlostných cestách v Banskobystrickom kraji. Na rýchlostnej ceste R2 v okrese Rimavská Sobota môže mať hrúbku až päť centimetrov. Vysoká vrstva snehu je aj na cestách II. a III. triedy v okresoch Žiar nad Hronom a Poprad. SSC upozorňuje aj na zníženú dohľadnosť na 100 metrov v dôsledku sneženia v okresoch Púchov, Banská Bystrica, Zvolen, Revúca, Levoča a Poprad.