Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 10. september 2025Meniny má Oleg
< sekcia Slovensko

ZDRŽÍTE SA: V tuneli Sitina sa zrazilo päť áut

.
Na snímke bratislavský tunel Sitina. Foto: TASR - Tomáš Halász

V tuneli je blokovaný ľavý pruh.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 10. septembra (TASR) - V tuneli Sitina smerom do Petržalky sa zrazilo päť áut, vodiči sa zdržia minimálne 15 minút. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.

Spresnila, že išlo o škodovú udalosť, nie nehodu. Zelená vlna STVR na svojom webe upozornila, že v tuneli je blokovaný ľavý pruh, vodičov preto vyzvala na zvýšené brzdenie. Tí sa zdržia pol hodinu v Bratislave na Gagarinovej smerom do Vrakune a na výjazde z Bratislavy do Senca.

Ďalších 10 až 20 minút treba počítať so zdržaním v hlavnom meste na Lamačskej ceste smerom do Malaciek, na Karadžičovej smerom na Rázusovo nábrežie aj na Bajkalskej smerom na R7.
.

Neprehliadnite

Kamenický: Konsolidácia bude obsahovať 22 opatrení v sume 2,7 mld. eur

KOMENTÁR J. HRABKA: Konsolidácia. Diel prvý

ULICAMI BRATISLAVY: Odkiaľ má názov najväčšie stredoeurópske sídlisko?

LOVAŠ: Mám méty získať dobré umiestnenia a medaily v rámci ME a MS