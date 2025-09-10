< sekcia Slovensko
ZDRŽÍTE SA: V tuneli Sitina sa zrazilo päť áut
V tuneli je blokovaný ľavý pruh.
Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - V tuneli Sitina smerom do Petržalky sa zrazilo päť áut, vodiči sa zdržia minimálne 15 minút. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
Spresnila, že išlo o škodovú udalosť, nie nehodu. Zelená vlna STVR na svojom webe upozornila, že v tuneli je blokovaný ľavý pruh, vodičov preto vyzvala na zvýšené brzdenie. Tí sa zdržia pol hodinu v Bratislave na Gagarinovej smerom do Vrakune a na výjazde z Bratislavy do Senca.
Ďalších 10 až 20 minút treba počítať so zdržaním v hlavnom meste na Lamačskej ceste smerom do Malaciek, na Karadžičovej smerom na Rázusovo nábrežie aj na Bajkalskej smerom na R7.
