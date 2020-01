OPATRNE: Vo viacerých lokalitách je hmla, sneženie uzavrelo Donovaly

Bratislava 4. januára (TASR) - Na Gemeri a v južnom okolí Košíc sťažuje motoristom šoférovanie obmedzená dohľadnosť, zapríčinená hmlou. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na webe zjazdnost.sk. Zelená vlna RTVS zasa informuje, že horský priechod Donovaly je momentálne pre kamióny neprejazdný.



"Znížená dohľadnosť na 200 metrov je v dôsledku hmly v lokalitách Tornaľa, Rimavská Sobota, Jelšava, Turňa nad Bodvou a Moldava nad Bodvou," spresňujú cestári.



Husté sneženie zasa komplikuje premávku pre nákladné vozidlá, ktoré mali smerovať cez Donovaly. "Horský priechod je momentálne pre kamióny uzavretý," uvádza Zelená vlna RTVS na sociálnej sieti.



V okresoch severného Slovenska sa na cestách môžu vytvárať snehové jazyky, výstraha Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) pred týmto rizikom platí do nedeľňajšieho (5. 1.) podvečera, na cestách Košického a Prešovského kraja sa zasa do sobotňajšej polnoci môže podľa meteorológov vytvárať poľadovica.