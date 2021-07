Do turistických lokalít v SR začínajú jazdiť mimoriadne letné vlaky

Bratislava 3. júla (TASR) – Od soboty začínajú jazdiť mimoriadne letné sezónne vlaky do vybraných turistických lokalít na Slovensku. Nebude medzi nimi chýbať Dobšiná, Banská Štiavnica, Levoča či Kremnica. Na dvanástich linkách bude jazdiť 58 vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).



"Pandémia výrazne zasiahla cestovný ruch, po prvotnej finančnej injekcii formou schém pomoci prinášame aj mimoriadne letné vlaky, ktoré dovezú cestujúcich do obľúbených turistických lokalít. Slovensko je skvelá a rozmanitá krajina, ktorá má čo ponúknuť domácim aj zahraničnými turistom. Dovolenka na Slovensku je dobrý nápad, verím preto, že si turisti letné vlaky užijú," skonštatoval minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Letné vlaky bude prevádzkovať ZSSK na základe objednávky rezortu dopravy. Vybrané lokality vzišli po rokovaní s vyššími územnými celkami a krajskými organizáciami cestovného ruchu. Letné vlaky, teda spoje so sezónnym obmedzením, budú premávať od 3. júla do 19. septembra.



Cestujúci sa budú môcť sezónnymi linkami dostať napríklad Záhoráčikom do Plaveckého Podhradia a pozrieť si ruiny hradu z 13. storočia, navštíviť okolie Kremnických vrchov, Harmaneckú jaskyňu, objavovať Slovenský raj, navštíviť historickú Čiernohronskú železničku, alebo sa prejsť v uličkách Banskej Štiavnice. Mnohé spoje budú mať posilnenú kapacitu na prepravu bicyklov, alebo pôjde priamo o cyklovlak.