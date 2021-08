Železnice evidujú v júli osem smrteľných zrážok s vlakom

Bratislava 3. augusta (TASR) – Železnice Slovenskej republiky evidujú v období od 6. júla do 2. augusta deväť zrážok vlaku s osobou, z toho osem smrteľných, a taktiež sedem zrážok vlaku s motorovým vozidlom. TASR o tom informoval Denis Dymo z odboru komunikácie a marketingu ŽSR.



Na začiatku júla na priecestí v úseku Čata – Štúrovo došlo k zrážke vlaku s motorovým vozidlom. K ďalšej nehode došlo 13. júla, keď vlak na pasívnom priecestí v úseku Nemšová – Lednické Rovne narazil do motorového vozidla. Zranený vodič bol odvezený do nemocnice.



V úseku Hronský Beňadik – Kozárovce došlo 15. júla na priecestí k zrážke vlaku s motorovým vozidlom. Zranený vodič bol odvezený do nemocnice na ošetrenie, v osobnom vlaku nebol nikto zranený. O štyri dni neskôr osobný vlak v úseku Hnúšťa – Rimavská Sobota narazil do padnutého stromu. Rušeň bol mierne poškodený, udalosť sa však zaobišla bez zranení cestujúcich. V ten istý deň osobný vlak v úseku Spišská Belá zastávka – Kežmarok na priecestí s narazil do motorového vozidla. Následkom zrážky došlo k vykoľajeniu vlaku obidvoma nápravami. Rovnako 19. júla osobný vlak v úseku Dobrá Niva – Zvolen osobná stanica narazil do spadnutého stromu, následkom čoho došlo k poškodeniu rušňa. Osobný vlak v úseku Dubová – Medzibrod 19. júla zas narazil do spadnutého stromu, bez poškodenia rušňa.



O deň neskôr počas jazdy osobného vlaku v úseku Makov – Turzovka došlo na priecestí k zrážke s motorovým vozidlom. Nikto nebol zranený. V úseku Holíč nad Moravou – Skalica na Slovensku došlo 27. júla na priecestí k zrážke osobného vlaku s motorovým vozidlom, následkom čoho došlo k usmrteniu osoby v motorovom vozidle. Príčina udalosti sa podľa ŽSR vyšetruje. Dňa 29. júla vlak v úseku Harmanec jaskyňa – Uľanka narazil do stromu zasahujúceho do priechodného prierezu koľaje.



Na začiatku augusta v Párnici na priecestí došlo k zrážke osobného vlaku s motorovým vozidlom. Pri zrážke vodič motorového vozidla utrpel zranenia, ktorým následne pri poskytovaní pomoci podľahol.



Železnice Slovenskej republiky vyzývajú verejnosť na opatrnosť pri pohybe v blízkosti železničnej trate. ŽSR tiež evidujú v letnom období zvýšený počet krádeží a vandalizmu, a preto opätovne upozorňujú na jeho nebezpečné dôsledky.



„ŽSR preto prosia verejnosť, aby bola všímavá k dianiu na železnici, aby pri zistení podozrivého konania či pohybu cudzích osôb na železnici či v blízkosti majetku ŽSR kontaktovala políciu a eliminovala trestnú činnosť," dodal Dymo.