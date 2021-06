Vodiči musia rátať s dlhším uzavretím na D1 pri Triblavine

Bratislava 24. júna (TASR) - Vodiči budú musieť počas viacerých nocí rátať s úplným uzavretím diaľnice D1 pri Triblavine. Dôvodom je umiestnenie portálov a osadenia dopravného značenia v diaľničnej križovatke D1 Triblavina. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Žgravčáková.



S obmedzením treba počítať vždy v čase od 23.00 do 6.00 h nasledujúceho dňa, a to v termínoch od piatka (25. 6.) až do nedele (27. 6.). Taktiež sa dotkne v rovnakých časoch aj budúceho piatka 2. júla do nedele 4. júla.



Národná diaľničná spoločnosť upozornila, že dopravné značenie na D1 bude motoristov informovať o obchádzkovej trase – doprava bude z diaľnice D1 presmerovaná na cesty I/61 a II/50.