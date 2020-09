Bratislava 11. septembra (TASR) – Vodičov čakajú dopravné obmedzenia na diaľniciach aj rýchlostných cestách, v piatok o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Žgravčáková.



Z dôvodu realizácie stavby D1 Bratislava – Triblavina, most D1/D4 spoločnosť v piatok od 22:00 hodiny čiastočne obmedzí dopravu na diaľnici D1 v mieste križovania D1/D4. Obmedzenie bude trvať do 16. septembra. „Stavebné práce budú realizované v strednom deliacom páse. Doprava bude presmerovaná do zúžených pruhov a vedená v režime 3 + 3," spresnila spoločnosť.



NDS tiež uzavrie ľavý jazdný pás diaľnice D1 v úseku mosta pri obci Petrovany (okres Prešov). Dôvodom je výmena mostných záverov a následná oprava krytu vozovky. Pás bude uzavretý od 12. septembra 7:00 hodiny do 25. októbra do 18:00 hodiny. „Doprava bude vedená obojsmerne v pravom jazdnom páse v režime 1 + 1," dodala spoločnosť.



Obmedzenia sa vyskytnú pre údržbu vozovky na rýchlostnej ceste R1 v úseku Hronská Breznica – Banská Bystrica. Obmedzenia na tejto ceste budú trvať od 14. septembra do 20. septembra. „Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Údržbové práce v pravom jazdnom páse nebudú realizované v piatok po 13:00 hodine," spresnila spoločnosť.



Vozovku bude NDS opravovať aj na ceste 1. triedy pri Krásne nad Kysucou, obmedzenia budú pretrvávať od piatka 20:00 do 16. septembra 3:00. „Doprava bude vedená striedavo vo voľnej polovici vozovky a riadená cestnou svetelnou signalizáciou, resp. regulovčíkmi,“ uzavrela spoločnosť.