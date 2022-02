Dopravca Arriva Slovensko je pripravený pomôcť na hranici s Ukrajinou

Bratislava 25. februára (TASR) - Najväčší autobusový dopravca na Slovensku Arriva je pripravený pomôcť na slovensko-ukrajinskej hranici. Ak si to situácia vyžiada, okamžite posilní prímestské linky premávajúce v prihraničných oblastiach.



"Prípadne vyčleníme vozidlá prímestskej dopravy Košického samosprávneho kraja na prepravu vojnových utečencov z hraničných priechodov," uviedla pre TASR riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností Arriva na Slovensku Petra Helecz.



V súčasnosti dopravca zamestnáva na Slovensku 32 vodičov z Ukrajiny. Deklaruje, že s nimi cíti spolupatričnosť a ponúkol im a ich blízkym konkrétnu pomoc. "Zatiaľ nemajú informáciu o povinnosti vrátiť sa späť do ich krajiny a vycestovať domov neplánujú," uviedla Helecz s tým, že výpadky vo vypravenosti spojov nepredpokladajú.



Dopravný podnik Bratislava (DPB), prevádzkovateľ mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste, zamestnáva v súčasnosti 102 Ukrajincov. Mestský dopravca sa pripravuje aj na scenár, že ukrajinskí vodiči odídu späť do svojej vlasti. "Situáciu pravidelne vyhodnocujeme a zaoberáme sa krízovými scenármi v prípade možného výpadku vodičov z Ukrajiny," povedal pre TASR hovorca DPB Martin Chlebovec.