Dopravcovia prerušujú protest v Kútoch, blokovať chcú iné priechody

Štrajk dopravcov na hraničnom priechode Kúty – Brodské, v Kútoch 16. februára 2022. Foto: TASR - Vladimír Miček

Bratislava 16. februára (TASR) - Autodopravcovia prerušujú svoj protest na diaľničnom hraničnom priechode s Českom Kúty–Brodské. Dôvodom je podľa nich plánovaný prejazd vojenského konvoja z Česka na územie Slovenska. Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) o tom informuje na sociálnej sieti, avizuje však blokáciu iných hraničných priechodov.Protestujúci autodopravcovia sa dohodli s políciou na prerušení protestu na hraničnom priechode v Kútoch do približne polnoci.uviedla UNAS.Únia zároveň informovala, že plánujú v najbližších hodinách blokovať hraničné priechody Šahy, Slovenské Ďarmoty, Trstená, Medveďov a premýšľajú aj nad Drietomou či Milhosťou.povedal pre TASR Stanislav Skala z UNAS.Dopravcovia od pondelka (14. 2.) do utorka (15. 2) večera blokovali časť Rožňavskej ulice v Bratislave, potom sa presunuli do Kútov. Protestom chcú dosiahnuť splnenie ich požiadaviek zo strany štátu, medzi ktoré patrí zníženie mýta aj cestnej dane o 30 percent. Vzhľadom na výrazný rast cien požadujú aj zníženie daní z motorových palív. Pozornosť si chcú vynútiť najmä obmedzovaním trás, po ktorých sa presúvajú kamióny.Polícia deklaruje, že situáciu v súvislosti s autodopravcami sleduje a v prípade blokácie ciest, ako aj hraničných priechodov, bude operatívne reagovať. Ministerstvo dopravy po blokácii niektorých bratislavských ulíc v pondelok odsúdilo, aby si autodopravcovia blokovaním premávky robili "rukojemníkov" zo slušných ľudí.