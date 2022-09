Dopravcovia rátajú pre kontroly na hraniciach so zdržaním v minútach

Bratislava 29. septembra (TASR) - Verejní dopravcovia rátajú pre kontroly na hraniciach Slovenska s Českom a Rakúskom s niekoľkominútovým zdržaním. Deklarujú, že chcú minimalizovať dosah na cestujúcich a dopravu. Aktuálne sa vodiči podľa Zelenej vlny RTVS pre hraničné kontroly zdržia do desať minút, miestami aj polhodinu.



Autobusový dopravca Flixbus ráta na cezhraničných linkách s možným zdržaním do 30 minút. "Presná doba zdržania sa nedá dopredu odhadnúť. Pri bezproblémovej kontrole procedúra trvá rádovo desať až 15 minút," uviedol pre TASR hovorca spoločnosti Tomáš Beránek.



Dopravca Leo Express využíva na vybraných spojoch zo Slovenska bezpečnostnú službu. "Aj z tohto dôvodu nepredpokladáme, že by v našich vlakoch dochádzalo k problémom, alebo by mali pre kontroly naberať väčšie zdržanie," skonštatoval pre TASR hovorca Emil Sedlařík.



Dopravca RegioJet pre TASR uviedol, že očakávajú maximálne 15-minútové meškanie spojov idúcich zo Slovenska do Česka. Kontroly medzi Slovenskom a Rakúskom by sa ich, ako tvrdí, dotknúť nemali. "V oboch prípadoch sme pripravení spolupracovať tak, aby dosahy na dopravu a cestujúcich boli čo najmenšie," uviedli zo spoločnosti s tým, že aktívne komunikujú s ministerstvami a políciou.



Železničná spoločnosť Slovensko a České dráhy avizujú, že pre hraničné kontroly sa medzištátne vlakové spoje môžu zdržať. Český vlakový dopravca odhaduje, že zdržanie by sa mohlo pohybovať okolo 15 minút v závislosti od obsadenosti jednotlivých spojov.



Autobusový dopravca Slovak Lines tvrdí, že sa s podobnými zvýšenými kontrolami na rakúskych hraniciach stretáva pravidelne. "Zo skúseností vieme, že nemávali výrazný vplyv na prípadné zdržania. Všetky spoje smerom do Viedne alebo na letisko Schwechat vypravujeme načas alebo len s minimálnym meškaním," uviedol pre TASR hovorca dopravcu Štefan Bako.



Česko aj Rakúsko zaviedli dočasné zavedenie kontrol na hraniciach so Slovenskom. Dôvodom je zvýšená nelegálna migrácia.