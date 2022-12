VODIČI POZOR: Situáciu na cestách komplikuje hmla

Bratislava 26. decembra (TASR) - Dopravnú situáciu na cestách komplikuje v niektorých lokalitách hmla. V obci Široké treba počítať s hmlou s dohľadnosťou do 50 metrov, v lokalitách Fričovce, Moldava nad Bodvou, Pusté Pole, Chminianska Nová Ves a Bertotovce hmla obmedzuje dohľadnosť do 100 metrov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký. V prípade ciest prvej až tretej triedy je povrch vozoviek na západe prevažne suchý až vlhký, na ostatnom území vlhký až mokrý. Rovnako zjazdné sú aj horské priechody na území Slovenska. "Horský priechod Štós má povrch vozovky miestami pokrytý vrstvou utlačeného snehu hrúbky jeden centimeter," upozornili cestári.



Na úseku cesty II/584 Pavčina Lehota - Jasná je miestami na povrchu vozovky vrstva utlačeného snehu hrúbky jeden centimeter. Miestami zľadovatený sneh hrúbky jeden centimeter je na úsekoch ciest I/67 Dedinky - Ostrá Skala, II/535 Dobšiná - Palcmanská Maša, II/578 Skalka - Kremnica a II/584 Srdiečko - Bystrá. "Úsek cesty II/584 Srdiečko - Bystrá je zjazdný len so snehovými reťazami," varuje SSC.