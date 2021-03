Dopravný expert bude radiť, ako zvládnuť problémové úseky v premávke

Bratislava 23. marca (TASR) - Polícia pripravuje nový projekt s názvom Dopravný expert vo vašom meste. Vo videách na sociálnej sieti bude policajt vysvetľovať pravidlá cestnej premávky a zásady bezpečnej jazdy, ktoré sú typické pre konkrétne úseky v mestách alebo obciach po celom Slovensku. Miesta natáčania vyberie na základe tipov od verejnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



V prvom kole môže verejnosť zasielať tipy na lokality, v ktorých má v cestnej premávke najviac ťažkostí. "Dopravný expert dané miesto navštívi a formou videa vysvetlí špecifiká danej oblasti s cieľom minimalizovania konfliktných či nebezpečných situácií do budúcna," vysvetlila hovorkyňa. Dátumy nakrúcaní videí v teréne oznámia niekoľko dní vopred. Občania tak budú môcť prísť za dopravným expertom osobne a opýtať sa ho na ďalšie témy súvisiace s dopravou.



Tipy na miesta, kde by sa mal dopravný expert pozrieť, môže verejnosť posielať prostredníctvom súkromných správ na sociálnej sieti na stránke Polícia Slovenskej republiky. Zaslaná správa by mala obsahovať názov projektu Dopravný expert vo vašom meste. S natáčaním videí polícia vzhľadom na pandemickú situáciu niekoľko týždňov počká.