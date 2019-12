Dopriať si dobrôt a jedla treba, ale s mierou, pripomínajú odborníci

Bratislava 24. decembra (TASR) - Na štedrovečernom stole nesmie chýbať ryba, kapustnica, majonézový šalát či vianočné pečivo. Dopriať sebe i blízkym je v súčasnosti štandardom, no konzumovať treba všetko s mierou, pripomínajú odborníci.



Prvý krokom k príjemnému stráveniu sviatkov je snažiť sa neprejedať, konzumovať pokrmy radšej častejšie v menších porciách a nerobiť si zbytočne veľké zásoby potravín. Najmä počas nadchádzajúcich sviatkov je potrebné mať na pamäti možné zdravotné riziká, ktoré vzniknú pri nadmernej konzumácii nezdravých pokrmov. "Osobitne sa to týka ľudí, ktorí trpia nejakým druhom alergie, cukrovkou, chronickými ťažkosťami s trávením, prípadne majú vysoký krvný tlak alebo cholesterol," odporúča Úrad verejného zdravotníctva.



Lekárka Katarína Hricová v tejto súvislosti pripomína, že základným pravidlom je počúvať svoje telo. "Nejesť nasilu do prasknutia. Jesť pomalšie, pri večeri sa radšej porozprávať, dať si prestávky a povedať si, že už mám dosť, keď to tak cítim," komentovala.



Vianoce bez sladkých dobrôt by asi neboli tými pravými Vianocami. Lekárka odporúča uprednostniť domáce koláčiky. "Spravidla obsahujú menej cukru a viac vlákniny. Oriešky či sušené ovocie sú počas týchto sviatkov lepšou alternatívou na maškrtenie," komentovala.



V prípade ťažkostí môže pomôcť prechádzka na čerstvom vzduchu. V krajnom prípade aj tabletka s tráviacimi enzýmami, nie však preventívne. Ak má niekto chronické ťažkosti, mal by postupovať podľa odporučení svojho lekára.



Zdravšie a pritom chutne možno pripraviť aj jedlá z mäsa. Predovšetkým odborníci odporúčajú menej soliť a prijať v strave denne maximálne päť gramov soli. Namiesto vyprážania mäso udusiť, upiecť alebo pripraviť na pare a okrem rýb dať prednosť bielym druhom mäsa. Tradičný zemiakový šalát radia namiesto majonézy nahradiť bielym jogurtom. K mäsu si radšej dopriať veľa zeleniny, dá sa upraviť na mnoho spôsobov.



"Na Vianoce bývajú doma väčšie zásoby ovocia ako inokedy, skúste si urobiť miešané šaláty, napríklad v kombinácii s odtučneným tvarohom či syrom, alebo namixovať zeleninovo-ovocné šťavy," dodávajú odborníci.