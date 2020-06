Dostál hovorí o transparentnom výbere šéfa GP, Tomáš o účelovosti

Bratislava 21. júna (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Ondrej Dostál (SaS) deklaroval, že v koalícii nie je dohoda na mene nového šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR a že poslanci budú mať pri voľbe voľné ruky. Povedali to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Poslanec Erik Tomáš (Smer-SD) reagoval tým, že novela zákona o prokuratúre je účelová. Spolieha sa na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, že keď novelu kritizovala, zákon aj vetuje, prípadne nevymenuje kandidáta, ktorý by jej kritériám nevyhovoval. V súvislosti s odchodom poslancov okolo Petra Pellegriniho zo Smeru-SD a prípadnou snahou vytvoriť vlastný klub by Dostál zrejme hlasoval za. Tomáš reagoval tým, že budú rešpektovať rozhodnutie parlamentu.



Dostál vysvetlil, že predloženie novely zákona o prokuratúre cez medzirezortné pripomienkové konanie trvá dlhšie, čo by znamenalo dlhšie presluhovanie súčasného šéfa prokuratúry. Pri samotnej voľbe bude podľa jeho slov koalícia postupovať na základe transparentného výberového konania, prihlásiť sa budú môcť prokurátori aj neprokurátori.



Tomáš hovorí, že novela ponižuje prokurátorský stav, akoby prokurátori neboli dostatočne vhodní. Podotkol, že poslanci obišli ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí), ktorá nesúhlasí s tým, že by šéfom GP mohol byť aj neprokurátor. Dostál to odmieta a tvrdí, že hoci majú rozdielny názor, s ministerkou komunikovali.



Koalícia má navyše podľa Tomáša všeobecný problém s transparentnými výberovými konaniami. Pri obsadzovaní postov prednostov okresných úradov podľa neho premiér Igor Matovič (OĽaNO) "oblbol" ľudí, keď sľuboval transparentné výberové konanie a odpolitizovanie štátnej správy. Tomáš aj Dostál sa zhodli na tom, že nominácie na tieto funkcie boli aj v minulosti politické. Dostál by uvítal dohodu a prerozdelenie postov v koalícii.



Tomáš v súvislosti s odchodom zo Smeru-SD vylúčil, že by bol ich dôvodom predseda Robert Fico. Myslí si, že k volebnému úspechu strany prispela tvár Pellegriniho a aj preto sa veľká časť členov klubu rozhodla odísť s ním. Dostál na otázku, či by SaS vedela spolupracovať s novou stranou Pellegriniho odpovedal, že z jeho pohľadu ide o opozičnú stranu a SaS ide ďalej spolupracovať s koalíciou.